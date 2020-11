Canosa: contributi integrativi dei canoni di locazione per le abitazioni

Sono aperti i termini per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di contributi integrativi dei canoni di locazione per le abitazioni, relativi all'anno 2019.Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 14 dicembre 2020 alle ore 12,00 all'Ufficio Protocollo del Comune o inviate a mezzo raccomandata A.R. al Sindaco del Comune di Canosa di Puglia. Le novità rispetto alla domanda relativa all'anno 2018 sono: possono richiedere il contributo gli autonomi anche senza debolezza sociale; sono esclusi i richiedenti che hanno ricevuto la quota destinata all'affitto nel Reddito di Cittadinanza; non è più previsto il contributo minimo pari ad una mensilità del canone di locazione. La documentazione necessaria è disponibile presso l'Ufficio Casa, al secondo piano di Palazzo di Città, ed è scaricabile dal sito istituzionale del Comune e dalla App del Comune di Canosa di Puglia.