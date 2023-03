Canosa: Con la memoria della Beata Vergine Addolorata, iniziano i riti della Settimana Santa

Come è tradizione, il venerdì che precede la, la città di Canosa venera laE' una devozione molto sentita e che coinvolge tutta la comunità. Quest'anno coincide con il 31 marzo. La comunità, come è consuetudine, si è preparata a questo importante appuntamento mariano, innanzitutto con la fiaccolata con la quale il Simulacro dell'Addolorata è stato portato in Cattedrale: lo scorso 23 marzo, dopo la Celebrazione Eucaristica nella Rettoria della Passione (luogo dove è venerata la pregevole statua lignea di inizi ottocento), con una fiaccolata l'immagine della Madonna è stata traslata nella Cattedrale di San Sabino, per la solenne venerazione dei fedeli. Dallo scorso venerdì 24 marzo, in cattedrale, tutte le sere alle ore 18.45: "abbiamo pregato il rosario e meditato sugli eventi dolorosi della vita della Madre di Gesù".e vede il coinvolgimento di migliaia di persone, soprattutto donne, ma non solo che, vestite di nero in segno di lutto e dolore, seguono il simulacro cantando l'inno:olenne Processione percorrerà le seguenti strade : Corso San Sabino, Piazza Vittorio Veneto, Via Imbriani, Piazza Terme, Via Kennedy, Via Saffi, Via Volturno, tratto Via Corsica, Via Caprera, Via S. Lucia, Via Petrarca, tratto Via Kennedy, Via Marconi, Via Orsini, Via M. Scevola, Piazza Boemondo, Via Piave, tratto Via C. Alberto, Corso Garibaldi, Corso San Sabino, Via Puglia, Via Oberdan,E' una processione molto sentita e coinvolgente, che non ha particolari segni esteriori, ma la sentita partecipazione dei fedeli che uniscono le loro lacrime per le difficoltà della vita, a quelle della Madre di Gesù per la morte del Figlio. Con la celebrazione di questa memoria quindi, fissando lo sguardo sulla partecipazione della Madonna alla passione del Suo Figlio Gesù, iniziano i riti della Settimana Santa, che ci condurranno alla grande Festa di Pasqua.