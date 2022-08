Canosa: Buoni servizio per anziani e persone disabili

Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità (in precedenza art. 60 del R.R. 4/2007, ora art. 3 del R.R. n. 5/2019)

Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (in precedenza art. 60 ter del R.R. 4/2007, ora art. 3 del R.R. n. 4/2019)

Centro diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005

Centro diurno per persone anziane (art. 68)

Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105)

Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106)

Servizi domiciliari

Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87)

Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88) – per la sola componente sociale del 1° e 2° livello

Il settore comunalerende noto che è stato pubblicato sul BURP n. 79, supplemento del 14 luglio 2022, l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità relative alla VII^ annualità "ponte" 2022/2023 (Determinazione Dirigenziale n. 676 del 12/07/2022).A partire dalle ore 12:00 di giovedì 21 luglio 2022, sino alle ore 12:00 di giovedì 29 settembre 2022, le famiglie pugliesi di persone con disabilità e/o anziani non autosufficienti, potranno presentare la propria domanda di buono servizio esclusivamente on-line, all'indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – procedure telematiche – buoni servizio previa autenticazione con credenziali Spid Livello 2 e solo dopo aver completato correttamente le precedenti fasi di accreditamento del referente familiare e generazione del Codice Famiglia. Nello stesso periodo, inoltre, dovranno essere concluse anche le procedure di abbinamento a cura delle Unità di Offerta.Attraverso il Buono servizio, le famiglie possono richiedere l'accesso ad una delle seguenti tipologie di servizio presenti sul catalogo telematico dell'offerta:Per informazioni è possibile contattare il Servizio di Segretariato Sociale: recapito telefonico 0883/610366 , indirizzo mail segretariatosociale@comune.barletta.bt.it