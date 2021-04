Canosa: Borgo e Castello, Luogo d’incanto e di contraddizioni

Con la ripresa del buon tempo e, soprattutto, con l'ingresso in fascia arancione,In pieno rispetto delle normative anti Covid-19,guida ufficiale della Regione Puglia, dopo tutta una serie di dirette sui social dai luoghi monumentali e paesaggistici della, oltre che dalinizia una serie di passeggiate all'insegna della natura, del paesaggio, delle curiosità storiche e, ovviamente, dei monumenti. Non potendo entrare nelle aree al chiuso, in funzione di quanto previsto dal DPCM per le aree in fascia arancione, questeassolutamente su prenotazione e col raggiungimento del numero minimo. Si prevede anche unacreata appositamente dalla OmniArte, che andrà a premiare con altre visite guidate, laboratori didattici e scontistiche particolari per gli ingressi alle mostre e al Museo dei Vescovi, i numerosi e fedeli partecipanti alle sue molteplici iniziative."Abbiamo voluto premiare la caparbietà di tutti coloro che ci hanno sempre seguiti e pensato di aprirci anche a nuovi potenziali e futuri affezionati. Ringraziamo soprattutto le famiglie che, da alcuni anni, ci hanno concesso la fiducia di affidare i loro bambini. Crediamo molto nella formazione delle nuove generazioni e da molti anni lo facciamo, coinvolgendo direttamente le famiglie in questo, oltre che le scuole" Ha dichiaratodella OmniArte, responsabile della sezione didattica nella presentazione del programma per le prossime settimane.La prima passeggiata sarà svolta nel cuore storico diGià sperimentata nello scorso settembre, sia per bambini che per adulti, con numerose date, proprio per accontentare chi non aveva potuto partecipare, si è deciso di ricominciare da qui. Si visiterà il borgo, ricchissimo di curiosità, misteri, eventi. Ogni angolo è denso diAccompagnati dalla luce del primo pomeriggio, si attraverseranno i suoi vicoli, ricchi sin troppo spesso anche di contraddizioni. Un momento di confronto attivo sarà sempre effettuato dache ha sempre effettuato visite dinamiche, in cui attivo è lo scambio di opinioni, di ricordi e di sensazioni. Un luogo magico, quello del borgo castello, capace di stregare comunque.Un modo per riappropriarsi di un senso di libertà, sino ad ora negato, ma certamente con la sicurezza adeguata. Per questo è richiesta la prenotazione obbligatoria, per non superare il numero consentito e non creare assembramenti. "Bisogna quindi affrettarsi a prenotare e per chi non ci riesce sarà approntata una seconda data a breve". Per prenotare la visita ed essere informati sui costi basta chiamare l, comunicando anche il numero dei partecipanti.E' l'invito degli organizzatori.