Canosa: Avviate procedure per l’insediamento di nuove attività nella Zona D2

Rilanciare le attività produttive, creando lavoro e permettendo all'economia di crescere, passo dopo passo, sempre di più. "E' con questo approccio – commenta il Sindaco di Canosa di Puglia,- che ho incontrato nelle scorse settimane le aziende che hanno richiesto l'utilizzo dei lotti liberi all'interno dellagià munita delle opere di urbanizzazione primaria. Sono state quindi avviate le procedure per l'insediamento di attività commerciali, agricole ed artigianali per un totale di sette richiedenti ammessi, per la maggior parte aziende canosine, che potranno fare impresa costruendo 15 capannoni e portando di conseguenza in dote alla comunità, nuovi posti di lavoro. È questa un'opportunità strategica – conclude il primo cittadino - di sviluppo e semplificazione che rilancerà i contesti produttivi locali con un numero sempre maggiore di aziende che si affacceranno per investire nella nostra città beneficiando di incentivi e agevolazioni".