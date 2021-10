Canosa: arrestato un giovane per spaccio di stupefacenti

, nel corso dei controlli messi in atto nei giorni scorsi dal localesul fronte dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto un cittadino italiano 21enne del luogo, colto in flagranza diai fini di spaccio. L'uomo è stato controllato all'altezza dipoiché notato dalla volante mentre consegnava "qualcosa" ad un altro ragazzo, che notata la volante, si dava a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce. Il 21enne, invece, veniva bloccato dagli agenti, dopo una breve colluttazione. A seguito di perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto,suddivise in buste singole in cellophane e la sommadi banconote di piccolo taglio. Pertanto, espletate le formalità di rito, il giovane, è stato tradotto preso lae posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.