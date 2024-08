Canosa: Al via le iscrizioni all'Asilo Nido Comunale

Ilè rivolto ai/alle bambini/e che, appartenenti a nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale diMinervino Murge e Spinazzola, alla data di presentazione della domanda abbiano un'età compresa tra i 3 mesi (compiuti entro il 02/09/2024) e i 36 mesi (compiuti entro il 31/7/2025). Lo scopo è favorire la crescita dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita, offrendo opportunità e stimoli che consentono la costruzione dell'identità, dell'autonomia e l'interazione con altri bambini e adulti.rende noto che le istanze dovranno essere presentate esclusivamente online sul portale https://serviziadomanda.resettami.it/ambitocanosa/ Alla piattaforma è possibile accedere tramite CIE (Carta d'identità elettronica), Spid e CNS. Per ulteriori informazioni e/o supporto nella presentazione della domanda online è possibile recarsi presso il Segretariato Sociale, sito in via Bovio n. 3, nei seguenti giorni:dalle ore 09:00 alle ore 13:00;dalle ore 09:00 alle ore 13:00;dalle ore 09:00 alle ore 13:00.