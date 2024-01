Canosa: Al via la rimozione dei rifiuti nella Pineta della Zona Castello

A Canosa di Puglia, stamani hanno preso il via i lavori di rimozione dei rifiuti abbondati nella Pineta della Zona Castello. E' questo quanto segue alla conferenza stampa di presentazione degli stessi che ha avuto luogo lo scorso 6 gennaio, dalla quale sono scaturite una serie di sinergie con la FAC, Italia Nostra, Pro Loco, Noetaa, Anpana e le Parrocchie del Centro Storico. Il rilancio della zona Castello e delle tematiche ad esse connesse non possono che passare attraverso un miglioramento del decoro urbano e, di conseguenza, di un corretto conferimento dei rifiuti. Occorre tutelare l'ambiente, la salute pubblica ed anche l'aspetto economico visto e considerato che le risorse economiche utilizzate per ripulire molteplici zone dai rifiuti sono reperite dal bilancio comunale. L'operazione in questione, intende sì migliorare la vivibilità della zona ma soprattutto avviare un discorso ad ampio raggio che coinvolga tutto il Centro Storico."""E' intollerabile continuare ad assumere questi atteggiamenti - ha dichiarato il sindaco di Canosa di Puglia,- anche nei confronti di tutti coloro i quali contribuiscono ad una buona raccolta differenziata che grazie alle iniziative intraprese in questo anno e mezzo dall'assessorato all'ambiente, è passata dal 71 al 75%. Preservare l'area in questione per non sperperare ulteriori soldi pubblici è il fine ultimo che si intende raggiungere. Abbandonare i rifiuti nonostante il sistema di raccolta preveda il ritiro casa per casa degli stessi è ai limiti della normalità, soprattutto se si pensa all'incidenza negativa in termini di percentuali di differenziata e all'aumento dei costi relativi allo smaltimento, con conseguente aumento della Tari.da quello di ognuno di noi: solo collaborando sarà possibile rendere più decorosa Canosa."""