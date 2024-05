C'era una volta la "BARI" e i suoi campioni dello sport

Sarà la sala dell'ex tesoreria comunale diad ospitare una mostra di cimeli e immagini che raccontano la storia sportiva della città di Bari, raccolti dall', presieduta dache si terrà dalLa mostrasarà presentata a partire dalledinella sala consiliare di Palazzo di Città, durante una conferenza stampa moderata dal manager dello sportalla quale parteciperanno il presidente del Consiglio comunale e il presidente della commissione consiliare Cultura. Saranno presenti, inoltre, il presidente del Coni Puglia, il coordinatore regionale di Sport e Saluteil presidente regionale della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) Domenico Accettura, il presidente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, il presidente di ANSMes (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP) Barie il presidente dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia BariDurante la presentazione, inoltre, verranno consegnate delle targhe di riconoscimento della Città di Bari che celebrano i protagonisti di alcune della pagine più importanti della storia sportiva della città e del territorio. Le targhe saranno dedicate a:maestra di karate;tedoforo dei Giochi Olimpici di Londra 2012 e ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018;(alla memoria) bandiera del Bari da calciatore e allenatore;(alla memoria) bandiera del Bari calcio, fu definito "il Sivori del Sud";(alla memoria) campionessa di pallacanestro, prima giocatrice pugliese a vestire la maglia azzurra;(alla memoria) protagonista del tifo calcistico barese;campione di hockey su pista, protagonista nei campionati italiani e in nazionale;(alla memoria) campione olimpico di lotta greco-romana ai giochi di Londra 1948;, campione del mondo di pugilato per la categoria pesi welter;(alla memoria) campione di nuoto di fondo in acque libere, protagonista di numerosi record di traversate;(alla memoria) allenatore e punto di riferimento del movimento pugilistico pugliese;più volte campione del mondo di canottaggio nel doppio pesi leggeri;, campionessa di tennis, medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo 1983. Una targa di riconoscimento, inoltre, sarà consegnata al professor Gianni Antonucci, storico del Bari, nei giorni seguenti.