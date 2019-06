Bucci-Di Noia su podio della risata

Applausi e risate a cascata per la finale di, il talent organizzato e promosso dall'Associazione "CabareTTiamo" di Laterza, presieduta da, in collaborazione con la presentatrice, che ha avuto luogo presso ilUna "gara" dove i concorrenti si sono sfidati raccontando barzellette e monologhi esilaranti con lo scopo di far divertire e sorridere il pubblico accorso. Prima di accedere alla finale di domenica scorsa, gli stessi hanno preso parte alle eliminatorie svoltesi sempre di domenica il 19 e 26 maggio e il 2 giugno. Ospiti in giuria artisti dello spettacolo tra i quali :Lia Cellamare, Franco De Giglio, Matteo Pedone, Roberto Lando,Alfredo Navarra,Vitantonio Mazzilli, Stefano Bucci,l'attrice Cinzia Clemente,Christian Binetti, Nick Reale e tanti altri che hanno seguito quanto proposto dai concorrenti.Sul gradino più alto del podio della risata(80 anni) di Barletta, che ha entusiasmato il pubblico e la giuria con una barzelletta, a dir poco, spassosa e ridanciana. Al secondo posto si sono piazzati a pari merito, la coppia artistica composta dal canosinoe dall'andriese, e16 anni di Trani. Per la giuria popolare - è stato riferito – che ha vintodi Barletta. I vincitori oltre ai premi ricevuti dai rappresentanti delle ditte sponsorizzatrici, hanno staccato il pass per partecipare alla semifinale del Festival del Cabaret che si terrà prossimamente a luglio, sempre a cura della stessa associazioneconpresidente. La giuria che ha decretato i vincitori è stata composta da attori e artisti : Piero De Lucia, Donato Francone e Mariangela Trilly, mentre lo show è stato condotto da par suo daEntusiasmo e soddisfazione espressa dalla coppia composta dadalla vena artistica poliedrica, che a margine dello show hanno dichiarato : """Un'altra esperienza interessante dal punto di vista artistico e umano che ci ha permesso di confrontarci e migliorarci a vicenda con nuove possibilità per affinare l'affiatamento e le tecniche comunicative in una gara, mettendoci in gioco con tanti colleghi dello spettacolo per cercare consensi da giurie di addetti ai lavori e popolari, con gli applausi come premio per stimolarci a fare meglio in seguito già dai prossimi impegni estivi.""" In questi anni, entrambi hanno spaziato in vari ambiti dello spettacolo con le esibizioni-live nei locali della Puglia e regioni limitrofe attraverso show improntati sulla recitazione, impregnati di musica e di battute di cabaret, spesso improvvisate all'uopo, strappando applausi.