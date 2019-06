Paco Bucci e Paolo Di Noia a Barzellettiamo

Si terrà alleodierne la finale diche vedrà in gara comici, cabarettisti e artisti dello spettacolo, presso il,in Via Trani, n.19, aAlla sfida conclusiva a colpi di risate, prenderanno parte, la coppia canosina-andriese, che in questi anni, hanno spaziato in vari ambiti dello spettacolo con le esibizioni-live nei locali della Puglia e regioni limitrofe. Recitazione, musica e cabaret hanno contraddistinto gli spettacoli diche oggi pomeriggio, carichi della vittoria di domenica scorsa, cercheranno ancora una volta, da par loro di conquistare il pubblico e la giuria, con le gag di attualità e di forte coinvolgimento.