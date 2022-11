Paco Bucci e Paolo Di Noia a ‘ShowVagando’

Cresce l'attesa per la nuova stagione televisiva di "l varietà ideato dache sarà presentato da. Un programma che vedrà in scena: cantanti, cabarettisti, maghi ed illusionisti, comici, drag queen e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura del varietà che ha generato l'intrattenimento televisivo. A, tra le anticipazioni annunciate, prenderanno parte da protagonisti anchea coppia canosina-andriese festeggia i primi dieci anni di matrimonio artistico spaziando in vari ambiti dello spettacolo attraverso la loro verve comica e recitativa. Al loro attivo vantano tantissime esibizioni-live nei locali della Puglia e regioni limitrofe, nelle trasmissioni televisive e sui social. Recitazione, musica e cabaret contraddistinguono gli spettacoli diche insieme ad, new entry in occasione di ", proporranno ulteriori novità in una miscellanea di umorismo esilarante.La prima puntata diandrà in onda su(Canale 18 del DGT) alle, con replica il mercoledì successivo alle ore 23:30 e su(Canale 77 del DGT) allee replica giovedì successivo alle ore 23,30. Le repliche sono il giorno seguente alla puntata madre, e la programmazione durerà per 5 puntate.