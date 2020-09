Boato nella notte: 2 auto danneggiate

ancora un boato nel pieno della notte ha svegliato, questa volta, i residenti nel quartiere periferico della stazione ferroviaria. Le prime cronache riportano che è esploso un'ordigno nei pressi del locale. L'esplosione ha colpito, danneggiando gravemente, due autovetture: una della Polizia e l'altra appartenente ad un'agente in servizio al Commissariato, Non sono stati registrati feriti. Sono in corso le indagini degli inquirenti sull'accaduto.in prima linea per garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini è stata espressa dai canosini sui social appena appresa la notizia dell'atto perpetrato ai danni delle auto nelle immediate vicinanze della caserma. Purtroppo in questi momenti "ci si interroga sulla ormai fisiologica carenza di risorse e mezzi alle forze dell'ordine"i n città come Canosa dove la criminalità è considerata dilagante, dallo spaccio di sostanze stupefacenti agli incendi delle autovetture per le strade durante la notte.