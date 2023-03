Anticorruzione e trasparenza: Il personale del Comune di Canosa si forma

Essere al passo con le esigenze dei cittadini vuol dire dotarsi di uned ottimizzi l'erogazione dei servizi.è fra gli obiettivi dell'di Puglia guidata daled è per questo che lo scorso 9 marzo, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, si è svolta una prima sessione in tema di anticorruzione e trasparenza rivolta ad alcuni dipendenti funzionari dell'Ente incaricati di pubblicare e aggiornare gli obblighi previsti dall'ANAC. Tutti i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi e apprendere le conoscenze impartite dal professor Luca Ricciotti, esperto nazionale in anticorruzione e trasparenza, relative alle disposizioni normative e propedeutiche alle future attestazioni ANAC previste per il prossimo marzo/maggio 2023. Il percorso avviato sarà caratterizzato da ulteriori momenti formativi così da approfondire le conoscenze dei vari dipendenti dell'Ente.