Alla famiglia Margiotta il Premio Industria Felix – L’Italia che compete

A poco meno di un mese dall'inizio della stagione estiva, l'industria turistica pugliese si scopre competitiva e affidabile a livello finanziario rispetto ad un oggettivo algoritmo di competitività estrapolato dai bilanci e dall'indicatore di solvibilità o sicurezza finanziaria della data driven company italiana e tra le principali agenzie di rating in Europa, Cerved. Sono state 104 le aziende premiate adin provincia di Lecce, all'Acaya Golf Resort in occasione della prima edizione di Industria Felix ., è organizzato dae dall'associazione culturale, in collaborazione cone con i patrocinie diE' un evento di networking dedicato all'informazione economico-finanziaria, nell'ambito del quale si riconoscono i primati provinciali e regionali delle aziende rispetto ai principali parametri di bilancio (Menzioni di Bilancio) e le migliori performance gestionali di Piccole, Medie e Grandi imprese su scala provinciale e regionale e per settore a livello regionale (Alte Onorificenze).nasce nel 2015 in Puglia da un'inchiesta del giornalista, fondatore dell'evento e direttore responsabile di, inizialmente con il patrocinio del Politecnico di Bari, delle Università di Bari, di Foggia e del Salento e di Confindustria Puglia. Grazie alla collaborazione con il Centro Studi di Cerved Group S.p.A., il più grandein Italia e una delle principali agenzie di rating in Europa, lo studio in Puglia è stato ampliato, passando dall'analisi di 2.500 bilanci di società di capitali nel 2015 a più di 100.000 bilanci nel 2019.vuole esaltare il ruolo delle imprese, accorciare le distanze tra le aziende e il territorio, favorire il dibattito su economia e finanza e allontanare una visione pauperistica attraverso la certificata capacità competitiva delle imprese anche tramite una visione socio-culturale.A Tuccino srl, Agricola La Fitta srl società agricola, Airon srl, Andriani spa, Antonio Fiore Alimentare srl, Arpex Textiles srl, Base Protection srl, Bruno srl, Camiceria Sanfort srl, Caseificio Andriese – Bontà Genuina srl, Caseificio F.lli Simone srl, Caseificio Palazzo spa, Castello srl, Ciemme Alimentari srl, D.A.I. Optical Industries srl, Delizia spa, Don Ferrante srl, Euro Master Studies srl, F.Divella spa, Famica srl, Fiore di Puglia srl, Forza Vitale Italia srl, Frantoio Galantino srl, Frescofiore srl, Gi.Mel srl, Go4sea srl, Greenblu srl, Grotte di Castellana srl, Gruppo Favonio srl, Hotel Grotta Palazzese srl, Ignalat srl, La Perla società unipersonale a responsabilità limitata, Latte e Natura srl, Nea srl, Nutravant srl, Organizzazione di Produttori Giuliano srl, Oropan spa, Pachi srl, Pastificio Attilio Mastromauro Granoro srl, Pastificio La Sovrana di Puglia srl, Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro spa, Pastore srl, Pezzol Industries srl, Puglia,Sapori e Dintorni srl, San Michele Vitivinicola cooperativa agricola, Sinisi srl società unipersonale, Società Agricola Malcangi srl, Vanplast srl.L'inchiesta giornalistica è stata realizzata sui bilanci dell'anno fiscale 2017 (gli ultimi disponibili nel complesso) di 12.219 società di capitali con sede legale in Puglia e fatturati/ricavi tra mezzo milione e 1,5 miliardi, affinata a 1.779 società selezionate per codici Ateco in sei macro aree: agroalimentare, cultura, moda, ristorazione, turismo e vitivinicoltura.commenta il direttore Marketing di Cerved– aL'Apulia Foodtra le prime in Italia nella produzione e commercializzazione dei taralli artigianali con i marchi «Ce' Taradd» e «I Tesori di Canusium», grazie adna tradizione di famiglia alle spalle.In merito l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia,ha dichiarato: """Come previsto, ho partecipato all'evento di Industria Felix sull'industria turistica pugliese.'Il Premio "Industria Felix – L'Italia che compete', organizzato dall'associazione culturale Industria Felix, è riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi.E' positivo che Industria Felix guardi alle eccellenze della nostra Regione e le metta in evidenza in uno scenario sovra regionale. Nonostante tutti i problemi che si presentano attualmente in un settore, come questo, ancora colpito da una lunga crisi, le imprese della nostra Regione competono a testa alta sia nel mercato interno che in quello internazionale. L'edizione odierna del premio ha considerato non solo le imprese che lavorano direttamente nel turismo, ma anche i settori che contribuiscono all'immagine della Puglia nel mondo, come la vitivinicoltura, la moda, la cultura, la ristorazione e l'agroalimentare. È una filiera molto importante per l'economia pugliese, che comprende 1.779 società, genera un giro d'affari di 7 miliardi e impiega 45mila addetti.Ben 104 di queste imprese sono state premiate, dopo essere state individuate mediante parametri di competitività, sicurezza finanziaria e solidità economica. L'evento prevedeva anche tre forum tematici,con la partecipazione degli imprenditori e dei manager premiati: il primo verteva su moda e cultura, il secondo su turismo e trasporti e il terzo su agroalimentare, ristorazione e vitivinicoltura. Per quanto mi riguarda, ho partecipato al secondo forum, nel quale sono intervenuti anche il presidente della Provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, il presidente di Confindustria Lecce Giancarlo Negro e il presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti. E' stata l'occasione per affrontareLa Regione, e in particolare l'Assessorato allo Sviluppo Economico che rappresento, hanno fatto e continueranno a fare ogni sforzo per aiutare le nostre imprese, a partire da quelle legate al turismo, a qualificarsi, a innovarsi e ad affermarsi. "