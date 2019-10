All’ Eraclio D’Oro una giuria d’eccezione

Una gara dura, appassionante ma entusiasmante nella quale ognuno dei 38 partecipanti, sui 40 iscritti, ha portato la sua esperienza culinaria e condividerla al trofeo culinariogiunto alla settima edizione, organizzato dall'. Si è svolto quest'oggi fino alle ore 19,00 e tutti i partecipanti con il cuore in gola attendono per il risultato della gara più avvincente e più partecipata della Puglia.riferiscono gli organizzatori del Trofeo culinario della BAT. Il messaggio, proteso verso il futuro della professione, è arrivato in tutta la Puglia: per l'edizione 2019 nella sala ricevimenti Lo Smeraldo di Canosa di Puglia dove sono intervenuti concorrenti da tutte e sei le province della regione. E' per questo che, affiancando in modo armonico l'organizzazione del Trofeo culinario da parte della ACP Bat, il Comune di Canosa ha previsto per la pausa pomeridiana – durante la quale la giuria e i tanti ospiti che hanno accompagnato i concorrenti, hanno potuto visitare le bellezze archeologiche canosine. Nell'attesa di conoscere i nomi dei vincitori della 7ma edizione dell', sono state date le risposte al desiderio di novità. "– evidenzia il presidente di ACP Bat Maestro di cucinacon lo stellato andrieseche proprio all'Eraclio d'Oro a Canosa anni fa, dove ha vinto uno dei primi premi della sua carriera. Spiccano, fra gli altri, il consigliere nazionale FIC (Federazione Italiana Cuochi)gli ex componenti della NIC (Nazionale Italiana Cuochi)e lo chef canosino