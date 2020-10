Al via “Tennis & Friends-Salute e Sport”

Al Foro Italico di Roma ha preso il via la 10^ Edizione diil progetto di sensibilizzazione alla cultura della prevenzione sanitaria. L'evento, in svolgimento fino a domenica 18 ottobre, si prefigge tra gli obiettivi quello di promuovere quanto più possibile un corretto stile di vita, unitamente a una diagnosi precoce. Protagoniste della prevenzione quest'anno saranno le strutture sanitarie di cinque regioni italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia eIn queste regioni, in una delle 17 strutture sanitarie di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia eche hanno aderito a questa edizione diprevia prenotazione sul sito www.tennisandfriends.it , sarannoIl distanziamento imposto dall'emergenza sanitaria ha indotto gli organizzatori a utilizzare una modalità diversa di incontro con ospiti e pubblico: gli eventi potranno esser seguiti infatti in diretta streaming, sui canali social e sul sito web della manifestazione; online ci saranno tutti gli approfondimenti legati alle tematiche sanitarie e sociali. Tra le istituzioni che partecipano all'iniziativa c'è anche latamani laha suonato per la cerimonia di apertura dell'evento, la marcia d'ordinanza e l'Inno d'Italia, mentre, nel pomeriggio, l'atleta delle Fiamme Oro,campionessa europea di pugilato, parlerà dell'allenamento ai tempi del Coronavirus. Domenica pomeriggio, invece, sarà la campionessa delle Fiamme Oroche interverrà sul temaNata nel 2011 su iniziativa di Friends for Health Onlus,è una manifestazione che unisce Salute, Sport, Spettacolo, Sostenibilità e Solidarietà per la prevenzione e promozione della salute.