Al via il progetto “L’Impresa che fa cultura. Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale”

Sono oltre 1500 gli studenti e i docenti del territorio di Bari e di Barletta Andria Trani che, dadi quest'anno scolastico, partiranno in visita di istruzione per scoprire alcuni tesori poco noti del patrimonio archeologico, archivistico e museale della Puglia. Un patrimonio culturale ricchissimo, ma ancora da valorizzare, che attraversa la Puglia da Nord a Sud, da Siponto fino a Copertino, e cheinsieme allahanno deciso di far conoscere al mondo della scuola.finanzierà, con il sostegno della Camera di Commercio di Bari, 30 viaggi di istruzione per gli studenti di 30 scuole secondarie di primo grado dell'Area Metropolitana di Bari e della provincia di Barletta Andria Trani, che hanno risposto ad un apposito avviso diramato a gennaio scorso dall'Ufficio Scolastico Territoriale.Ladedicherà a questo viaggio fra i beni culturali, noti e meno noti, della Puglia una nuova rubrica televisiva, che andrà in onda ogni giovedì nell'edizione delledel telegiornale regionale Rai della Puglia e nel corso del programmaalle ore 7,30. Attraverso il racconto della Tgr Puglia Rai, alcuni gioielli del patrimonio culturale pugliese si offriranno, così, anche allo sguardo e all'ammirazione del pubblico televisivo. È la prima volta che il mondo delle imprese si attiva per finanziare un massiccio programma di visite di istruzione per le scuole, e lo fa alleandosi con alcune fra le più importanti istituzioni culturali della regione. Il programma, dal titolo ", è infatti realizzato con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ambito territoriale di Bari e BAT, dell' Archivio di Stato di Bari, della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, della Direzione regionale Musei Puglia, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia. Questo articolato progetto culturale è staro presentato in conferenza stampa da(Presidente di Confindustria Bari BAT),(Dirigente Dell'Ufficio di Ambito Territoriale Bari e Bat - Ufficio III Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia), da(Soprintendente Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia),(Soprintendente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia),(Direttore Archivio di Stato di Bari), e dain rappresentanza del Direttore delegato Direzione Regionale Musei Puglia e Giancarlo Fiume Caporedattore TGR RAI Puglia.