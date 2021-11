Canosa: Costa in visita alla Farmalabor

In tarda mattinata, quest'oggi il Sottosegretario di Stato alla Saluteha fatto visita all'azienda farmaceuticaAd accoglierlo ilpresidente di Farmalabor e presidente di Confindustria Bari BAT. Farmalabor punta all'innovazione, come fattore di crescita economica e sociale per l'intera comunità. Per questo, ha scelto di convertire un antico stabilimento vinicolo in una struttura all'avanguardia dedicata ai progetti di Ricerca & Sviluppo:, impegnato nell'individuazione, nello studio e nella sperimentazione di nuovi prodotti per il settore farmaceutico, alimentare, cosmetico e nutraceutico. Di recente, la Farmalabor è stata autorizzata dall'AIFA, unica in Italia, alla produzione e ripartizione dell'estratto di Cannabis al 15 % THC ad uso terapeutico. In serata, il sottosegretario al Ministero della Salute nel Governo Draghi.incontrerà i rappresentanti di multinazionali e pmi del settore sanitario dell'area metropolitana di Bari e della provincia di Barletta-Andria-Trani.Nella mattinata di sabato, sarà a Molfetta per visitare l' Exprivia SpA, leader nellla consulenza informatica