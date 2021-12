Addio alla nonna di Piazza Galluppi

È deceduta prossima ai 94 anni, la nonnaultima rappresentante dei negozianti dellanota comeluogo di vendita dei nostri padri del '900 nella spesa quotidiana del cibo con le grida dei "lavoratori in piazza", "li chiazzìre". L'abbiamo conosciuta nella vita scolastica come, nostra alunna diligente nella Scuola Primaria "E. De Muro Lomanto" a Canosa di Puglia. Nel giugno 2008 al termine del ciclo scolastico ci fece omaggio di un suo manufatto artigianale ricamato a punto croce e raffigurante una Croce con l'Eucarestia al centro e con le Sacre Scritture di una frase dell'Apostolo Paolo nella Lettera ai Romani nell'anno 50 d.C. mentre era a Corinto,: "Se possibile, per quando questo dipende da Voi, vivete in pace con tutti" (Rm. 12, 18). Riprendo commosso fra le mani questo quadretto che custodisco, nella lettura di un messaggio che rivolgiamo a tutti, come parola e messaggio di fede nelle regole di vita cristiana.e l'avevamo rappresentata in vita nel luglio 2008 con lo studio storico dicon un gruppo di alunni, ripresi in video da. L'abbiamo rappresentata anche in foto in questo mese, svolgendo uno studio archivistico di Piazza Galluppi, a fianco al marito Giuseppe Casamassima, contattandonei ricordi di vita vissuta, nella filogenesi di Piazza Gallupi, disegnata in arte in questi mesi dall'Architettoin arteAbbiamo riscoperto in toponomastica il negozio in fondo aintitolato poi, omettendo il titolo originario che si innesta dal Corso San Sabino con Piazza Galluppi, come riporta l, come un raggio di un circolo.Abbiamo riscoperto dopo settanta anni, il titolo originario nello stato civile del negozio diil"negoziante in terraglie", riscoperto anche dai figli e dalla storia di paese. Il nostro antico Dizionario Palazzi di Scuola Media connota lecomedi ceramica bianca, e lo stesso Pirandello le riporta nella Commedia del 1895 "La ragione degli altri", Atto Terzo, descrivendo "la casa di Elena. Umile stanza .... uno scaffale con poca terraglia". Ci siamo recati tante volte nel '900a Milano, Dino Lagrasta ricorda quando acquistavamo, il salvadanaio in terracotta della nostra infanzia educata al risparmio.Ora si compie e si chiude la vita della nonna di Piazza Galluppi,mentre si divulga la mia opera di studio e si inaugura la mostra pregevole di Street Art, i murales a firma di Piskv."nonna di casa" per aver venduto in servizio tanti prodotti utili alla casa, alla vita contadina di casa del '900, quando eravamo povera gente. Nella mortealle nuore e al genero, ai nipoti e familiari, attraversoIl verso scritto dalla Sacre Scritture nel quadretto da Lei ricamato per la Scuola nel 2008, consegna e tramanda la Sua memoria e La presenta in cielo alla Divina Misericordia:e così sia!