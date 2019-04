Xylella: Al via le #BUONEPRATICHEDAY

Alledipartirà dain contrada Cristo delle Zolle iler la lotta all'insetto vettoreannuncia"L'11 giugno prossimo saranno in Puglia gli Ispettori dell'UE e in queste condizioni non possiamo certamente aspettarci comprensione e aiuto tanto reclamati, perché a distanza di anni la Regione Puglia continua ad essere inadempiente rispetto alle misure di contenimento imposte dall'UE", denuncia. "Le attività hanno subito un rallentamento a causa del maltempo – aggiunge il– ma dalla prossima settimana deve partire la lotta al vettore in maniera capillare e massiccia, anche in collaborazione con gli enti pubblici, nelle zone delimitate infetta, cuscinetto e di contenimento dove è obbligatoria".tutti prossimi alle piante positive ritrovate con il monitoraggio 2017/18 ad Ostuni – aggiunge Coldiretti Puglia - ovvero quando il focolaio ricadeva in zona cuscinetto e quindi le norme comunitarie avrebbero imposto l'abbattimento delle piante ospiti ricadenti nel raggio dei 100 metri. "Evidentemente se fosse stata applicata per tempo e alla lettera – denuncia il presidente Muraglia - la normativa comunitaria il focolaio sarebbe stato estinto, piuttosto che risultare ad oggi ancora attivo, con piante malate che costituiscono fonte di inoculo e diffusione ulteriore della Xylella. Nell'area di Fasano, Ostuni, Carovigno e Monopoli sono presenti 250mila ulivi, esemplari di pregio straordinario – incalza il– che potrebbe fregiarsi della prestigiosa dichiarazione di 'sito patrimonio dell'Unesco', azione per cui abbiamo sostenuto il Parco delle Dune Costiere nel percorso di riconoscimento della Piana degli ulivi monumentali quale patrimonio dell'Unesco. E' impensabile che questo immenso patrimonio vada perduto".chead una– denunciaconsiderato che in 5 anni il danno stimato al patrimonio olivetato ha superato 1,2 miliardi di euro. Il Paesaggio Agrario della Piana degli Oliveti è uno dei 10 paesaggi rurali storici riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali. "Abbiamo già pagato noi agricoltori e non i negazionisti che continuano a trovare spazio e credito in un contesto di confusione opportunistica, lo scempio che si è già perpetrato per esempio ad Oria e Francavilla, dove per non abbattere 47 ulivi malati, con espianti bloccati dai ricorsi al TAR, hanno fatto morire 3100 alberi – conclude il- per colpa del batterio killer e consentito al vettore di continuare ad infettare migliaia di esemplari anche monumentali". E' avanzato inesorabilmente verso nord ad una velocità di più 2 chilometri al mese il contagio della Xyella con 21 milioni di piante infette – conclude Coldiretti Puglia - una strage di ulivi nel Salento che ha creato un panorama spettrale, mentre si continua a perder tempo con annunci, promesse ed inutili rimpalli di responsabilità.