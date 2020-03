Volano in cielo gli Angeli della Terra

E' quanto riporta il manifesto funebre affisso quest'oggi aAddolorati danno il triste annuncio: il papà, la mamma, il fratellinole nonne, il nonno, gli zii, i cugini, i familiari, ed i parrocicon le rispettive comunità parrocchiali di San Sabino e dei Santi Santi Francesco e Biagio. Mentre un post su Facebook: "Con profonda commozione la comunità scolastica dell'partecipa al dolore che ha colpito la famiglia del nostro caro studente Vincenzo per la sua prematura dipartita. Il ricordo del suo animo gentile resterà sempre nei nostri cuori.La voglia di vivere e il suo innato ottimismo saranno sempre d'esempio per tutti noi.Alledilagiungerà presso il cimitero dicui seguirà una preghiera e la sepoltura secondo le ultime disposizioni previste dal decreto sull'emergenza sanitaria del coronavirus che sta portando lutti e dolore in tutta l'Italia e nel mondo. Alla memoria diè dedicata la poesia dal titoloStoria di un bambino,storia di un canosino,storia di un figlio caro cresciuto,cresciuto con amore poi perduto,storia di un bravo scolaro tra i banchitra i compagni tristi a cui oggi manchi,perché la storia anzitempo è memoria,memoria di un bambino da terra strappato,oggi in cielo dagli Angeli di Dio portato.è il colore della tua età,di innocenza e di bontà,era il tuo letto di ospedaletra le lenzuola del tuo malenella Casa di Padre Piovegliava l'Angelo di Dio,pagina dei bambini che perdono la voce,pagina così dura del Vangelo della Croce."Perchè ai bambini?", interrogativo incomprensibile,mentre tra il male della terra, il bene si fa invisibile.era il Papa che sul letto ti visitò,dicendoti "ci vediamo a Roma!",con Papa Francesco l'abbraccio,a cui hai teso la mano, il bacio, il braccio.Quel giorno ti resta felice,con i genitori e don Felice.è il fiore e il suo tenero odore,profumo santo di un bambino nel dolore,che sale in cielo nel Regno dell'Amore,dove è Bambino anche Gesù il Signore.i pantaloni che hai indossatoper presentarti a Dio che ci ha creato,in compagnia a Dio che ci ha amato.Venga il tuo Regno quaggiù sulla terra,mentre nel virus si combatte una guerra.Ricrescono i capelli degli Angeli che hai perduto,rinascono belli e sorridono nel tuo cuore muto.Ogni bambino che viene menoè un cuore per tutti in più.Anch'io oggi ti vedo e ti ho conosciuto,il Male ti ha battuto, il Bene di Te si è compiaciuto,nei disegni dei bambini che non riusciamo a capirequando la falce nera li recide nel bianco perire.Questo disegno da te coloratoa tutta la Scuola viene donato,al divino Maestro vien consegnatoe nelle Sue mani vien consacrato., salisu questo monte quaresimaleincontrerai il Cristo pasquale,dopo la tua compiuta Passione Vivente,figurante sulla terra e testimone presente.I fiori di Marzo di Primaverasbocciano anche in cielomentre sulla terra si fa sera,mentre si fa sera in preghiera,la Chiesa benedice chi tra noi c'eranella Fede bambina, bella, santa e vera.Addio, a Dio, Vincenzo bambino,lassù in cielo è il tuo destino,ci resti sempre nel cuore vicino,lassù,quando sarai giunto nel nuovo mattino,salutaci gli Angeli nel regno divino,addio, a Dio, Vincenzo bambino!esprime le sentite condoglianze alla famiglia Di Monte