Canosa: Ritorno in grande stile della Passione Vivente

L'edizione 2023 ha segnato un ritorno in grande stile per la, dopo la sospensione forzata di tre anni causata dalla pandemia. Nella domenica delle Palme, per le strade del centro di Canosa di Puglia , un gruppo folto di figuranti hanno fatto rivivere le stazioni della Via Crucis: l'ingresso in Gerusalemme, l'Ultima Cena, l'Arresto di Gesù nel Getsemani, il Processo nel Sinedrio, il Processo da Pilato, la Via Crucis fino alla Crocifissione sulla suggestiva collinetta di via Balillache vede tanti volontari dedicarsi per mesi per la migliore riuscita della manifestazione. A tal proposito desidero esprimere un sentito ringraziamento verso tutti coloro che, con grande spirito di sacrificio, dedizione e passione, rendono possibile la realizzazione dell'evento.Ritengo doveroso ringraziare l'Amministrazione Comunale, l 'Assessore Cristina Saccinto e l'Assessore Saverio Di Nunno per aver creduto in questa edizione ed il geometra Gianni di Benedetto per essere sempre al mio fianco con la sua professionalità e umanità. La manifestazione impegna circa un centinaio di persone tra attori, comparse, scenografi, costumisti, falegnami, elettricisti, sarte, service audio e luci e molti altri che a vario titolo lavorano dietro le quinte. Encomiabile l'impegno dei volontari, e di tutti coloro che in 2 mesi hanno curato i dettagli per la migliore riuscita di questa manifestazione giunta alle 16esima edizione, considerata anche quest'anno, tra le più belle in assoluto in Puglia.Ringrazio in particolar modo Elia Marro per il grandissimo supporto datoci, sia a livello personale e lavorativo, sia in qualità di Presidente della Proloco Canosa; Mimmo Foggetti e Sabino Malcangio, in qualità di regista e aiuto regista per aver curato testi, musiche e recitazione; Sabino Dell'isola, Antonella Lavacca e Nino Albrizio, per il settore logistico e scenografico, coadiuvati dai giovani Claudio, Giuseppe, Fernando e Gabriele. Sempre grata a Sabino e Francesco D'Elia per averci concesso l'uso gratuito del locale utilizzato in questi mesi per l'organizzazione dell'evento; ringrazio Rita Candio ed i ragazzi del MYT Communication per la grafica ed i video promozionali; la BCC Canosa-Loconia, la dott.ssa Amalia Balducci dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "MARCONI - M. CARELLA -PAM LOSITO" ed i Vivai di Caporal Plant sempre pronti e disponibili a sostenerci in questo progetto; Biagio e Sabino Sinesi per il supporto audio-service e la famiglia Cataldo per averci ospitato in via Balilla ed infine un immenso grazie a tutti gli operatori volontari dell' OER e dell' ANPANA per l'impegno e la professionalità mostrata durante il servizio d'ordine. Ai componenti del consiglio direttivo Samantha, Riccardo, Antonio e Mimmo il mio personale ringraziamento per esserci sempre e credere ancora in questo progetto. Arrivederci alla XVII edizione.- Presidente Associazione