Via dei Sensi: tour tra archeologia, gusto e tradizione

Parte latour tra archeologia e gusto alla riscoperta dei sapori della tradizione. La, ideata dallae dalla impresa Tango Renato-servizi per l'archeologia e il turismo, con il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia e del Comune di Minervino Murge avrà inizio. Il percorso, dedicato alla scoperta dei sapori autentici della Puglia e del patrimonio archeologico e culturale delle, vede la collaborazione di chef rinomati, i quali delizieranno i partecipanti con degustazioni che faranno scoprire le bontà culinarie della tradizione. Il tour partirà dalalledove si svolgerà la visita guidata al sito assieme all'. Ubicato sull'omonimo colle è immerso completamente tra gli ulivi, è uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Il sito è testimone di due importanti momenti storici. Il colle, infatti, fu scelto dapprima per l'edificazione del più imponente tempio italico dell'Italia meridionale, dedicato allacon il probabile scopo di sancire ideologicamente e politicamente l'alleanza tra i "principi" indigeni e i romani nel 318 a.C.. Successivamente, distrutto il tempio a partire dalla fine del V sec. d.C., il colle vide prender forma la straordinaria basilica a pianta centrale – il più grande edificio paleocristiano di Puglia – dedicata inizialmente ai Santi Medici Cosma e Damiano e solo in età longobarda a San Leucio.Si proseguirà con la visita dell'con degustazioni a cura diSi potrà assaporare un olio dalle grandi qualità, di colore verde oro, dal fruttato floreale, intenso e persuasivo al gusto, prodotto dalle antiche piante. Inoltre, ildelizierà tutti con la magia delle creazioni delcapace di legare le antiche tecniche e ricette del passato a prodotti dall'innovazione moderna. Come terza tappa ladove giovani appassionati di viticoltura e amanti della natura producono vini da uve di qualità, lavorando a una produzione vitivinicola allo stesso tempo tradizionale e innovativa. Qui si sorseggerà un calice di vino all'interno della cantina situata a cavallo diLa struttura si inserisce con rispetto all'interno del paesaggio circostante, con linee, materiali e colori naturali. Fanno da cornice un ricco giardino mediterraneo e il nostro vigneto. Lo chefnella sua tenuta immersa nei colori dell'Alta Murgia, vi offrirà i sapori più genuini della nostra terra, con autenticità e cura nei dettagli. Un luogo incantato incastonato nella murgia pugliese, in cui tradizione, territorialità e innovazione in cucina si fondono. Infine, nel pomeriggio, si visiterà il. L'esposizione è suddivisa in quattro sezioni distinte: la famiglia aristocratica, il ruolo della donna, l'acculturazione, il guerriero vincitore. Per la partecipazione è necessaria la prenotazionemediante chiamata alla seguente utenza telefonicaattiva per ulteriori informazioni.