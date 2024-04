Canosa: Arrestato un pluripregiudicato per furto di telefoni cellulari

Nei giorni scorsi, a Canosa di Puglia, laha eseguito una misura cautelare, disposta dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura, nei confronti di un, ritenuton due distinte occasioni. In una prima circostanza, l'uomo(53anni) ha danneggiato il finestrino di un'auto parcheggiata in sosta nel centro di Canosa, dopo aver notato un telefono cellulare di valore lasciato momentaneamente incustodito all'interno dell'abitacolo. In un secondo episodio, ha approfittato di un passaggio chiesto ad un automobilista, distraendolo lungo il tragitto ed asportando il telefono cellulare con destrezza senza che il proprietario se ne accorgesse prima del rientro a casa. Dopo le denunce dei malcapitati sporte presso gli Uffici delhanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della città, che hanno permesso l'individuazione ed il riconoscimento del canosino, già noto a causa dei suoi numerosi trascorsi penali. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trani come disposto dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trani su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica di Trani. La posizione dell'indagato è al vaglio dell'Autorità giudiziaria e che lo stesso non può considerarsi colpevole sino ad una sentenza definitiva di condanna.