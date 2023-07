Verso  la mostra “I doni degli Dei. L’Apulia felix tra greci, indigeni e romani”

Sarà l'Arena del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, presso la Fiera del Levante, Padiglione 107 – Ingresso Monumentale, in via Paolo Pinto ad ospitare la presentazione la mostrache si terrà allediLa mostraè in calendario dal 26 luglio, giorno dell'inaugurazione, ad ottobre 2023, al Museo di Nanchino in Cina. Protagonisti della mostra saranno preziosi reperti archeologici provenienti dai più importanti Musei della Puglia, aventi per soggetto vicende mitologiche ispirate a Poseidone, Demetra, Atena, Apollo, Dioniso e Eracle. In mostra verranno esposti oggetti risalenti ai periodi compresi fra il VII e il VI secolo a.C. sino all'affermazione della potenza mediterranea di Roma, prevalentemente ceramiche figurate, sculture, pitture, terrecotte e oreficerie, ma anche ricostruzioni, video multimediali, immagini, disegni e fotografie d'autore.Alla conferenza parteciperanno:, consigliera delegata alla Cultura della Regione Puglia;, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia;, presidente del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese;, professore di Archeologia dell'Università di Bari;, funzionaria archeologa presso la Direzione Regionale Musei Puglia, delegata alla Direzione del Museo Archeologico Nazionale di Taranto;, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;, funzionario architetto presso la Direzione Regionale Musei, delegato alla Direzione regionale.La mostraè promossa dalla Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, per il tramite del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con il Ministero della Cultura (Direzione Generale Archeologia Belle Arti Paesaggio e Direzione Generale Musei, con il coinvolgimento delle Soprintendenze ABAP della Città metropolitana di Bari, di Lecce-Brindisi, di BAT-Foggia, della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto, della Direzione Regionale Musei e del Museo Archeologico di Taranto), è allestita da Art Exhibitions China, dal Museo di Nanchino e da Shenzhen PLD Marketing Planning Co. Ltd.