Gli Automobile Club della PUGLIA ad EXPOLEVANTE 2024

Ilpartecipa, per la seconda volta consecutiva in veste congiunta, ad, quattro giorni dedicati al tempo libero, allo sport e allo smart mobility, dal 11 al 14 aprile 2024 a Bari. Il Comitato Regionale, guidato dal Presidente– (AC Foggia) e composto dai Presidenti– (AC Brindisi),– (AC Taranto),– (AC Bari) e– (AC Lecce), è in perfetta sintonia e sinergia con il"Con piacere abbiamo accolto l'invito ad essere presenti col CONI Puglia ad Expo Levante 2024 - ha dichiarato- con lo stand n. 1 riservato presso il Padiglione 110 dell'area fieristica. Un'occasione unica che permetterà di far conoscere le nostre attività Istituzionali e, soprattutto, quelle sportive e legate ad ACI Storico. Un ringraziamento particolare, insieme ai miei colleghi Presidenti degli altri Automobile Club, a Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante, che sta proponendo una gestione di successo della storica e prestigiosa Fiera".In particolare gli AC Puglia saranno protagonisti di una ricca mostra fotografica inerente eventi sportivi e storici, anche con la proiezione di entusiasmanti video delle gare automobilistiche organizzate sul territorio pugliese.offrirà al pubblico munito di patente di guida in corso di validità, o a minori muniti di autorizzazione genitoriale, la possibilità di salire a bordo di vetture predisposte per assistere a prove di guida al fianco di istruttori professionisti e specializzati nella formazione pratica, e assistere pertanto alle principali condotte da seguire in casi di emergenza e di pericolo al volante.Un QR code genererà coupon di sconto perpresso i Centri di Roma e Lainate (MI). Non mancherà in generale una particolare attenzione verso i visitatori sulle principali tematiche inerenti educazione stradale e guida in sicurezza, non solo per i neopatentati ma che comprendono tutte le fasce di età. Saranno presenti, inoltre, deidi ultima generazione, che consentono di misurarsi nei percorsi di guida al fine di verificare i corretti stili di guida; mentre indossando speciali visori si potrà provare lo stato di coloro i quali guidano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma anche le conseguenze della stanchezza alla guida, oggi tra le maggiori cause di incidentalità stradale. In apposita area di formazione, poi, destinata agli studenti di ogni fascia di età presenti in fiera, saranno affrontati le principali cause di un incidente, in particolare il fattore umano come la distrazione, oltre ai concetti fondamentali dellautili a prevenire un incidente stradale: a partire dal rispetto dei limiti di velocità, della sicurezza attiva e passiva, fino ad arrivare alla necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante.società leader nel campo dell'informatica presenterà le sue novità in tema di informatica e programmazione a supporto della sua utenza.sarà a disposizione dei visitatori per fornire informazioni sui principali comportamenti da tenere in caso di emergenza o sinistro stradale.presenterà le sue peculiarità e migliori offerte in tema di turismo e ospitalità e promozione nel settore dei viaggi di lavoro e del tempo libero, rilasciando coupon di sconto per i suoi clienti.nfine, presenterà la propria offerta assicurativa.