Va in archivio la XV Edizione della Passione Vivente

A quasi due settimane dall'evento dellache avuto luogo alo scorsogli organizzatori chiudono questa grande e soprattutto sacrificante manifestazione con i ringraziamenti. 'Una edizione, la 15esima, resa possibile solo grazie alla caparbietà dei componenti della nostra Associazione a partire dasenza dimenticare la preziosa collaborazione di Samanta Destino e della scenografa Antonia Lavacca. Fondamentale il lavoro, la professionalità e l' impegno dell'insostituibile geometra Gianni Di Benedetto. Ringraziamenti dovuti vanno a Mimmo Foggetti, Milena Scaringella e Luisa Iacobone per il grande supporto dato alla regia nonostante l'ingresso nel nostro gruppo a metà percorso. Tanti coloro che ci hanno sostenuto in questa complessa edizione, in primis ringraziamo il parroco don Carmine Catalano e la Chiesa dei S. S. Francesco e Biagio per averci concesso l' uso dei locali parrocchiali; l' Amministrazione Comunale per il contributo datoci; la Polizia Municipale, le Forze dell' Ordine, l' O.E.R. e l' A.N.P.A.N.A. scesi in campo per garantire la sicurezza e l'incolumità dei nostri figuranti e del pubblico presente, numeroso anche quest'anno nonostante il rinvio e la festività del 25 aprile. Ringraziamo le Scuderie Patruno Biagio di Canosa e Francesco Giannelli di Andria per aver partecipato al nostro evento con i loro meravigliosi cavalli. Grande riconoscenza va alle testate giornalistiche locali, La Gazzetta del Mezzogiorno,La Terra del Sole, I Love Canosa, CanosaLive e gli amici di Radio Love Fm per l'attenta pubblicazione e diffusione dei nostri eventi. Vanno ringraziati tutti i rappresentanti delle ditte sponsorizzatrici con i loro contributi economici e logistici , poiché senza di loro non tutto si potrebbe realizzare. Per ultimi, ma non per importanza, vanno ricordati tutti i partecipanti, tra figuranti, attori, ragazzi della security e squadre montaggio e smontaggio, che con grande forza di volontà ed una buona dose di umiltà, ci hanno sopportati e supportati in tutto, durante questa edizione."Laè un evento religioso, artistico e culturale, che fa rivivere l'esperienza di Gesù, racchiudendo momenti di riflessione su quelli che sono i valori della vita, sul significato dell' accoglienza, del donarsi.L'Ultima Cena, il Tradimento di Giuda, l'Orto degli Ulivi e l'interrogatorio del Sinedrio si sono svolti in Piazza della Repubblica, poi il corteo con tutti i figuranti ha percorso Corso S. Sabino arrivando in Piazza Vittorio Veneto dove è andata in scena la Condanna di Pilato. Ha fatto seguito lain Via Kennedy, Via Saffi e Via Balilla, dove sulla suggestiva collinetta c'è stata la Crocifissione e Resurrezione di Cristo.