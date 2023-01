Una fiaccolata per ricordare Giuseppe Lenoci

Il, a, in provincia di Fermo nelle Marche, si terrà una fiaccolata e sarà celebrata una messa alla memoria dideceduto l'anno scorso in un incidente stradale durante l'alternanza scuola lavoro. Figlio di canosini,era iscritto al corso triennale presso il centro di formazione professionale 'Artigianelli' di Fermo dove stava svolgendo uno stage per l'alternanza scuola lavoro. Era al terzo anno, nei mesi conclusivi per conseguire il diploma in termo idraulica che gli avrebbe dato il titolo di operaio specializzato. "Affinché la sua morte sia ricordo del dono di averlo avuto accanto e contemporaneamente sarà testimonianza di coraggio della nostra famiglia e di tutte quelle offese dall'ingiustizia di ogni morte che poteva essere evitata." Come ha dichiarato la ziain un'intervista per "Il Resto del Carlino" dove ha annunciato che a breve sarà reso noto il programma della giornata per ricordare, insieme alla famiglia, agli amici e di quanti vorranno aderire per mantenere i riflettori accesi sulla vicenda, ad un anno di distanza dal tragico epilogo, durante l'alternanza scuola lavoro.Riproduzione@riservata