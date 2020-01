Risultati in chiaroscuro per le primarie di coalizione tenutesi aper il candidato Presidente del centro-sinistra alla Regione Puglia. Abbastanza scontata era la vittoria di Emiliano, sia per la sua visibilità sia per le modalità e le scelte operate, anche un pò discutibili, in fase di determinazione delle candidature. Purtroppo, abbastanza prevedibili ancheAl riguardo siamo rammaricati e non comprendiamo l'eccesso di entusiasmo di alcuni esponenti regionali del Pd. Chi vive il territorio e realizza la propria militanza nei luoghi di lavoro, nelle associazioni, nelle attività ricreative e nella famiglia, già da tempo ha avuto sentore di un malessere cittadino che si esprime in una disaffezione nei confronti della politica e in una delusione profonda per la situazione della nostra città, per le politiche regionali in tema di lavoro e soprattutto sanità.E' stato inoltre sorprendente riscontrare che ben il 32% dei votanti, pur sapendo di rendere nulli l'intenzione di voto e la scheda, ha scelto comunque diIl disagio sociale che stiamo vivendo quotidianamente in virtù di ben noti indicatori economici che ci pongono agli ultimi posti delle province italiane, sommato ad una marcata ed annosa insoddisfazione per i servizi di competenza regionale, ha probabilmente spinto molti nostri elettori a votare a favore di un non-candidato, ossiaDefinirlo voto di protesta sarebbe riduttivo, sarebbe meglio definirlo un voto "controcorrente" per stimolare il Pd locale, regionale e nazionale a fare meglio, a ristabilire una connessione più efficace con gli elettori.artiamo da un gruppo dirigente forte e coeso che qui a Canosa è organizzato e costruisce relazioni di vicinanza con la città. Ci mettiamo la faccia e crediamo fortemente nel nostro partito partendo da una consapevolezza: non siamo una somma di voti, ma con i cittadini di Canosa vogliamo essere una comunità laboriosa che va avanti attraverso il libero confronto, l'ascolto incessante e la individuazione di soluzioni.E' altresì chiaro chePretendiamo rispetto per il nostro territorio, auspichiamo condivisione e non accetteremo imposizioni su opzioni programmatiche che riguardano il futuro della nostra città e dei nostri concittadini.Vogliamo lavorare con entusiasmo e passione civile, esigendo presenza e collaborazione fattiva. E in attesa di inversioni di rotta, saremo vigili sulle problematiche della salute, molto vigili e severi, denunciando, nell'esclusivo interesse della comunità, inefficienze e inadempienze.