Un viaggio itinerante per confrontarci sul futuro del turismo e della cultura in Puglia

Il vicepresidente del Distretto Urbano del Commercio di Trani, a nome della Confesercenti Provinciale BAT e di Confcommercio di Trani, su invito del sindaco Amedeo Bottaro, informa che dalle ore 9alle 13giovedìpresso ilsi terrà l'incontro "". Un evento organizzato, fra gli altri, daincentrato sulle politiche di sviluppo turistico del territorio per riprogrammare anche le risorse finanziarie e le strategie turistiche e culturali di, con una visione al 2030. "Un incontro che necessita della partecipazione dei rappresentanti dell'intero tessuto economico della BAT, - sottolinea il vicepresidente del DUC,in quanto la cultura e il turismo rappresentano modelli alternativi di sviluppo integrato dei settori economici, dal commercio all'artigianato, dalla piccola industria ai servizi, del territorio provinciale BAT, le cui potenzialità turistiche stentano ancora a decollare, soprattutto verso l'agognato turismo di qualità. Ilgrazie al lavoro congiunto di operatori del settore, enti locali, associazioni datoriali e sindacali, Università , permetterà di pianificare e sviluppare azioni che possano contribuire a realizzare una nuova visione "condivisa" del turismo in Puglia. La partecipazione delle imprese turistico-culturali, di esercenti e commercianti all'incontro, - evidenzia, - è indispensabile per comprendere le politiche e le azioni di sistema per il futuro del turismo, della cultura dei settori economici collegati alla filiera turistica pugliese.Nulla sarà come prima per cui bisognerà ridisegnare le linee guida di un nuovo Piano Strategico che possa dare risposte concrete in termini soprattutto occupazionali . Comunicazione, promozione, accoglienza, innovazione, arte e tradizioni, enogastronomia, sport natura benessere, mare e nautica, MICE e wedding, culturale e creativa - lavoro, innovazione identità , impresa, editoria, audiovisivo, beni culturali, arti visive e design, spettacolo dal vivo sono i molteplici fattori costitutivi di uno sviluppo turistico multicanale che dovrà svilupparsi anche per ovviare alle periodiche crisi dei vari settori economici primari e secondari .- conclude il vicepresidente del DUC Trani,per l'importanza e lo spessore dei contenuti che verranno trattati alla presenza del Presidente Regione Puglia, Michele Emiliano, dell'Assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, e del Direttore del Dipartimento Turismo Cultura, Aldo Patruno.Rinnovo, pertanto, l'invito a partecipare numerosi".