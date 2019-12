Un leccio per la Villa Comunale

Nei giorni scorsi ilha donato allaun alberello di leccio che riporta il nome del sindaco, Roberto Morra, da mettere a dimora in una delle aree verdi cittadine . Tale donazione è avvenuta a seguito dell'eco che ha avuto a livello regionale l'iniziativacon la quale sono state piantumate 193 piantine di leccio, una per ogni bambino nato nel 2018, nell'area archeologica di Bagnoli. In particolare ilpresidente del Co.Ri.Ta., ha voluto sottolineare, con questol'importanza della piantumazione di nuovi alberi per migliorare la sostenibilità ambientale dei territori locali. Pertantoprossimo, alle, verrà piantumato, nella Villa Comunale, l'donato simbolicamente al sindaco, e destinato alla comunità canosina alla presenza del presidente del Co.Ri.Ta. e di alcuni componenti del comitato a cui va la personale gratitudine del sindaco di Canosa per l'affettuoso gesto e per le belle parole espresse nella lettera inviata.