Larga partecipazione di cittadini, lavoratori, rappresentanti di associazioni di categoria e delle istituzioni hanno preso parte agli incontri con la Segretaria Nazionale del Partito Democratico,che ieri è stata a Taranto e Bari per il confronto su politiche del lavoro più eque e inclusive, necessarie per affrontare le disuguaglianze crescenti. "A Taranto e a Bari abbiamo incontrato il mondo del Lavoro. - Ha scritto in una nota, Segretario del PD Puglia - A Taranto quei lavoratori che si sono visti cambiare contratti da un giorno all'altro perdendo diritti e salario. A Bari per il salario minimo e della scellerata decisione del Governo di impugnare la legge pugliese. La legge regionale 30 del 2024 che introduceva il salario minimo nei contratti direttamente gestiti dall'ente regionale e dalle sue controllate è una dimostrazione tangibile del nostro impegno per contrastare le disuguaglianze e promuovere la dignità del lavoro. Oggi nel nostro paese anche se lavori non hai un reddito che consenta di vivere dignitosamente, in queste condizioni vivono oltre 4 milioni di italiani. E' inaccettabile e noi ci batteremo per far crescere i salari".