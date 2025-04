La Nave Amerigo Vespucci sarà a Taranto

Le visite a bordo di Nave Amerigo Vespucci

La Nave Amerigo Vespucci dopo il successo del Tour Mondiale è ora impegnata nel Tour Mediterraneo che toccherà complessivamente 17 tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, in occasione delle celebrazioni per laDopo tre anni, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, torna a Taranto, dove ormeggerà lungo la suggestivaL'iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo nasce da un'idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto ed è sostenuta dal Ministero della Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l'esperienza internazionale del "Tour Mondiale" che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria che fanno dell'Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.solamente sul sito ufficiale www.tourvespucci.it . Lo staff del Tour Mondiale Vespucci precisa che l'unica forma di prenotazione e di accesso a Nave Amerigo Vespucci è sulle piattaforme e sui canali di comunicazione ufficiali del Tour Vespucci. Le visite a bordo saranno disponibili:Visite gruppi: dalle ore 10 alle ore 13Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 20Visite gruppi: dalle ore 10 alle ore 13Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 17Visite gruppi: dalle ore 10 alle ore 13Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 22Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 22Visite gruppi: dalle ore 10 alle ore 13Visite individuali per coloro che hanno fatto la prenotazione gratuita sul sito: dalle ore 13 alle ore 22(per la visita, si consiglia l'uso di calzature comode)Ogni persona potrà prenotare un massimo di 4 ingressi.Al termine della prenotazione sul sito sarà inviato ununico per tutti coloro che sono stati prenotati dallo stesso utente. Il QR code dovrà essere esibito all'ingresso nella fascia oraria riservata.