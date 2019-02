Un finanziamento per la realizzazione del Museo

In occasione della Festa Patronale, il sindaco di Canosa,annuncia un progetto che la città attende da sempre."È passato più di un anno da quando abbiamoInterpretando il sogno di una intera città da subito ci siamo messi al lavoro per porre basi solide ad un progetto di Museo aspettato da troppo tempo dalla nostra comunità. In questi mesi abbiamo avuto numerosi incontri con il Polo Museale, con la direttrice della Puglia dottoressa, che da subito si è mostrata attenta sostenitrice dell'immenso patrimonio archeologico della nostra città e con la dottoressa Anita Rocco, direttrice del Museo Archeologico sito in Palazzo Sinesi. A seguito di queste interlocuzioni il MIBAC ha concesso un primo cospicuo finanziamento che permette di progettare e realizzare un primo nucleo di Museo in un immobile comunale. LAttualmente l'edificio continuerà ad ospitare le aule scolastiche e quindi nell'immediato non ci sarà nessuno spostamento, in quanto i tecnici stanno lavorando per studiare la possibile integrazione fra attività scolastica e Museo. Se ciò non dovesse essere possibile la scuola rimarrà in quel plesso fino a quando non partiranno i lavori per la realizzazione finale del Museo.Ora è giunto il momento di provarci fino in fondo a realizzare un progetto degno della storia della nostra città.Sono convinto che uniti riusciremo a realizzare un progetto atteso da molto tempo."