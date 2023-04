Un cast importante per Medimex 2023 a Taranto

(unica data italiana),(prima data estiva Così speciale Tour),e infinesono gli headliner delpromosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, in programmaUn cast importante, che segna il ritorno ad una dimensione da festival internazionale con tre serate di concerti nella consolidata rotonda del Lungomare di Taranto: venerdì 16 giugnocon opening act il pugliese Larocca, sabato 17 giugnoopening act il gruppo pugliesee domenica 18 giugno grande chiusura conopening act i pugliesiAnche quest'anno il Medimex propone un ampio programma di iniziative per i professionisti della musica e per il grande pubblico nei luoghi più suggestivi e rappresentativi di Taranto. Grande spazio alla musica pugliese con una sezione live dedicata ai giovani talenti pugliesi - selezionati tra i vincitori del bando Puglia Sounds Record – che affianca la presenza pugliese delle tre serate con gli headliner. Giovedì 15 giugno allo Spazioporto showcase di Vienna, Meschino, Larynn, Trevor, Leea Cleam, Rosanna De Pace, Freud's Fraud, Salento All Stars e infine Macro."Ribadiamo oggi un connubio inestricabile tra Taranto e il Medimex. Riteniamo che questa manifestazione sia un tributo a Taranto e a tutto il suo valore umano e culturale che, attraverso questa manifestazione, viene comunicato al resto della regione e del mondo. - ha detto il presidente della Regione Puglia,- Taranto rimane la principale battaglia della Regione Puglia sotto ogni aspetto. La rinascita di questa città è evidente a tutti, è evidente dal clima che si respira in città, dall'attività e dal numero grandissimo di persone che si attivano anche dal basso. E per questo porto anche il mio saluto al concerto del Primo Maggio uno degli eventi dal punto di vista del metodo più innovativi. E voglio ringraziare Cesare Veronico, Puglia Sounds e PugliaPromozione protagonisti, insieme all'Amministrazione Comunale e al Sindaco, di questa rinascita culturale della città sulla quale continueremo a investire"."Anche quest'anno il Medimex è un viaggio dalla Puglia al mondo e dal mondo alla Puglia. Con gli headliner proponiamo un percorso musicale che parte da due gruppi fondamentali degli anni 80, Echo & the Bunnymen e The Cult, e arriva sino ai The Murder Capital, considerati dalla critica tra i più promettenti gruppi della nuova scena post-punk, passando da idoli indiscussi degli anni 90 e 2000 come Tom Morello e Skunk Anansie e Diodato, che oltre ad essere un brillante rappresentante della scena musicale pugliese e anche un po' padrone di casa nella sua Taranto – il commento dicoordinatore artistico Medimex – Ma come sempre il programma dei concerti, che quest'anno ritorna al format con tre serate, è solo un parte di questo viaggio. Quest'anno spaziamo tra tutti i generi musicali con appuntamenti dedicati al Jazz, alla musica d'autore, al pop e alla black music e proponiamo due mostre imperdibili dedicate a Lou Reed, che ci ha lasciati da dieci anni, e agli appassionati di Rock. E ancora viaggiamo attraverso i temi e gli aspetti più importanti del music business internazionale con un ricco segmento di attività professionali e riproponiamo le scuole di musica, uno dei capisaldi del Medimex. Insomma il programma è vasto e come sempre mette Taranto e la Puglia al centro della musica mondiale. Buon viaggio".er il pubblico che partecipa ad una manifestazione che celebra la musica in tutti i suoi aspetti, per i nostri talenti e operatori musicali che hanno a disposizione una vetrina così importante e possono fare networking nella propria regione, per Taranto che ogni anno mostra la sua bellezza al mondo e per l'intero territorio che ha grandi benefici in termini di crescita culturale e ricadute turistiche ed economiche" il commento diConsigliere delegato Politiche Culturali, Patrimonio Materiale e Immateriale e Valorizzazione dei Borghi Regione Puglia."Anche quest'anno il Medimex offre una lineup di livello internazionale, che non ha nulla da invidiare ai grandi festival europei, e un fitto programma frutto di un prezioso e vasto lavoro di squadra – dichiara, presidente del Teatro Pubblico Pugliese – Un lavoro in rete tra istituzioni che vede in prima linea la Regione Puglia con i dipartimenti Cultura, Turismo e Politiche Giovanili, il Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione, il Comune di Taranto e ancora i Musei di Puglia, l'Università degli Studi di Bari nella sua sede di Taranto il Conservatorio Paisiello e il MArTA. E questa edizione, come di consueto, ai grandi concerti abbina un ricco programma di iniziative, che saranno presentate nel corso delle prossime settimane, che esalta la filiera della musica pugliese con interventi che vanno dalla produzione artistica, penso per esempio alle scuole di musica, al segmento più specifico professionale con la sezione di panel e networking rivolta ai nostri artisti e operatori, per arrivare al grande pubblico di appassionati con un cartellone che sviluppa vari percorsi tra mostre, presentazioni, installazioni e molto altro valorizzando i beni artistici della città. Medimex è il nostro punto di arrivo e il nostro punto di partenza, è la vetrina del lavoro che quotidianamente e con estremo impegno svolgiamo per affiancare e rendere più semplice il lavoro degli artisti e degli operatori della nostra regione. E in questa direzione, per sostenere il comparto della musica pugliese, siamo al lavoro per la pubblicazione dei nuovi avvisi pubblici Record, Producers, Export e Tour Italia. Avvisi pubblici che, nel rispetto dei tempi e vincoli dei fondi a disposizione, saranno pubblicati a breve"."Il Medimex è un bellissimo regalo alla nostra città che arriva ogni anno e la invade di musica, arte e bellezza – il commento diassessore alla cultura e spettacolo del Comune di Taranto - E, come ogni regalo che si rispetti, è preceduto da una lunga trepidante attesa nella quale tutti si chiedono in continuazione cosa sarà, quali contenuti avrà. Poi, puntuale, arriva e ci riempie il cuore di gioia. Io, poi, mi sento un privilegiato, perché quei contenuti, grazie alla costante collaborazione con la Regione Puglia e Puglia Sounds, ho la possibilità di conoscerli mentre nascono. Il Medimex ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso di crescita culturale della nostra città, perché ha costituito un imprescindibile esempio di contenitore culturale e artistico che ha fatto da apripista ai tanti festival che sono nati a Taranto negli ultimi anni, facendola diventare la capitale dei festival. E per questo non posso che ringraziare il Presidente Emiliano per aver avuto la bellissima intuizione di portare, nel 2018, il Medimex a Taranto, ma soprattutto per aver deciso di non privarci mai più della gioia di questo bellissimo regalo . E grazie a Cesare Veronico e a tutta la squadra di Puglia Sounds che, ormai, rappresentano per noi una grande famiglia"."Torna il Medimex ed è pienamente inquadrato nell'ambito della fase due delle politiche di turismo e cultura della Regione Puglia. L'idea di promuovere la Puglia attraverso i grandi eventi di spettacolo e cultura, diversificando l'offerta, il prodotto e la scelta, che abbiamo presentato alla Bit a inizio anno e che stiamo attuando nella logica di costruire un palinsesto unico di manifestazioni che devono essere lo strumento attraverso il quale i turisti, soprattutto stranieri, devono scegliere di venire in Puglia – dichiaraDirettore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia - Con l'obiettivo di puntare non solo sull'incremento quantitativo degli arrivi e delle presenze ma sulla qualità di essi. E un evento come Medimex si presta perfettamente in questa direzione. Senza dimenticare che la grande manifestazione traina, promuove e valorizza i talenti del territorio. Questo il senso per il quale Medimex coincide con i bandi di Puglia Sounds che andremo a mettere in campo, che copriranno tournée, distribuzione e produzione di giovani talenti che si sono affermati in questi anni grazie alle strategie di Puglia Sounds e grazie alla vetrina Medimex che quest'anno li vedrà protagonisti insieme ai grandi headliner"."Il connubio tra il MArTA e l'International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, si rinnova - dichiara il direttore regionale musei Pugliadelegato alla direzione del Museo - e lo fa, quest'anno, sotto la protezione ulteriore di un cantore come Orfeo che proprio attraverso la musica e l'arte riuscì a sconfiggere la barbarie rappresentata dalle Sirene, come racconta il gruppo scultoreo in esposizione dal 5 aprile al MArTA. Una sinergia efficace e suggestiva attraverso cui il Museo continua a raccontare la città di Taranto come imprescindibile centro culturale antico, ma anche moderno e contemporaneo" il commento di Luca Mercuri, direttore regionale Musei Puglia, delegato dal direttore generale Musei Italiani, professor Massimo Osanna."Il Medimex è fra gli eventi che riescono, da anni, a portare sotto i riflettori internazionali la nostra Regione. Pugliapromozione è attenta a queste dinamiche turistiche, con l'obiettivo di coinvolgere ampi target di pubblico. A Taranto Medimex rappresenta la continuità delle azioni della Regione Puglia, per far conoscere il territorio ionico attraverso eventi di grande spessore. L'estate tarantina continuerà all'insegna del turismo di qualità fino al Sail GP, passando attraverso il rinnovato impegno nel turismo croceristico" Il commento didirettore generale Pugliapromozione"SIAE sostiene e partecipa attivamente al Medimex perché è una manifestazione che raccoglie nel suo programma tutto quello che serve alla Musica: promozione, valorizzazione, dialogo tra addetti ai lavori e pubblico e attenzione al territorio. Su questi pilastri si basa anche l'attività quotidiana della Società Italiana degli Autori ed Editori. Quest'anno saremo presenti anche in due panel di cruciale importanza: il Direttore Generale Matteo Fedeli interverrà a un incontro sul futuro della musica dal vivo, e il Consigliere Claudio Carboni a un panel per l'introduzione dell'insegnamento della musica d'autore nelle scuole secondarie inferiori e superiori, nella convinzione che i ragazzi debbano essere accompagnati nell'individuare e promuovere il loro talento e soprattutto nella difesa della loro creatività" il commento diPresidente SIAEe conferma per il 2023 la sua presenza come birra ufficiale del Medimex, rinnovando la sua vicinanza a Taranto e ai suoi cittadini. "Siamo molto orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con il Medimex, che rappresenta a pieno i nostri valori e la nostra identità. Inaugureremo questa nuova edizione con un grande evento firmato Raffo, e saremo presenti durante tutta la settimana con iniziative speciali dal carattere tutto tarantino" commentaMarketing & Innovation Director di Birra Peroni.Tornano anche le attività professionali e di networking, come di consueto con una prestigiosa rappresentanza del mercato musicale italiano, e le Scuole dei mestieri della musica che ogni anno offrono la possibilità di avvicinarsi alle discipline e a tutti gli aspetti della produzione musicale. In programma anche Racconti, appuntamenti dedicati ad artisti, scene e periodi che hanno lasciato un segno e spazio quest'anno anche al jazz e alla musica d'autore con due importanti appuntamenti dedicati alle nuove generazioni. Medimex anche in questa edizione approfondisce lo stretto rapporto tra musica e arte con due mostre: la prima dedicata a Lou Reed, a dieci anni dalla scomparsa, e la seconda dedicata alle batterie e ai batteristi che hanno fatto la storia del Rock. E ancora installazioni, presentazioni, libri musicali e numerose attività collaterali. Il programma completo di Medimex 2023 sarà annunciato nelle prossime settimane. Aggiornamenti costanti sono disponibili sul sito web medimex.it.il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, finanziato a valere sul POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 il futuro alla portata di tutti Asse VI Azione 6.8 realizzato nell'ambito dell'accordo tra Teatro Pubblico Pugliese e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili Regione Puglia/ARTI con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il contributo di Birra Raffo, birra ufficiale del Medimex.