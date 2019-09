"Si dice che un Carabiniere non va mai in congedo, considerazione che vale a maggior ragione per unil" – Esordisce così il consigliere comunale e avvocato del Foro di Trani,in un post su Facebook di saluto e ringraziamento alche dopo oltre quarant'anni di onoratissimo servizio ha annunciato oggi il suo formale congedo dall'Arma per raggiunti limiti di età. A festeggiare anche il suo compleanno, insieme alla sua famiglia, sono intervenute autorità militari, civili, religiose, politiche,, avvocati, amici e colleghi e il sostituto Procuratore della Repubblica dott.. Tutti, ed in modo particolare il Presidente dell'ANCRI BAT Canusium,che annovera il Cavaliere Silecchia tra gli insigniti, hanno voluto tributargli "la stima e l'affetto ricordando soprattutto il suo non comune tratto umano, la professionalità e lo spirito di abnegazione che hanno contraddistinto il suo onorato Servizio". – Conclude l'avvocato Princigalli – "Posso anch'io testimoniare che ilche sa coniugare mirabilmente autorevolezza, umanità, sollecitudine e attenzione verso le istanze dei cittadini. Un uomo, un Carabiniere, e un padre di famiglia esemplare.Comandante"Lo scorso 2 giugno, nel corso dellavoltasi nel Castello Svevo di Barletta,è stato insignito del Titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.DDiplomatosi presso l'Istituto Tecnico Industriale di Barletta come Radiotecnico, emigra nel Friuli nel '77 per lavoro presso la Zanussi. Nel prestare il servizio di leva entra con concorso pubblico. Nel '78, periodo travagliato dal terrorismo delle Brigate Rosse, viene assegnato all'attività operativa della Territoriale. Nella prima sede nel '78 frequenta la Scuola Allievi di Velletri in provincia di Roma e in seguito a Firenze dal '79 all'80. Viene promosso nell'80, Vice Brigadiere ed assegnato alla Legione dei Carabinieri di Ancona e alla Compagnia di Fermo dall'80 all'81. Da Fermo,viene assegnato al Tribunale di Bologna dove si svolgevano i processi alla Brigate Rosse. Come per ogni Carabiniere gli affetti familiari si intrecciano al servizio militare quando nel 1982, Silecchia sposo viene trasferito a Napoli, e poi per cinque anni nel servizio di Radio Mobile a San Bartolomeo in Galdo in provincia di Benevento, dove viene nominato Vice Comandante dal 1987 al '90. In seguito, viene nominato Comandante a Baselice in provincia di Benevento dal 1990 al '95 e dal 1995 al '97 torna a San Bartolomeo in Galdo. Il Comandante Savino Silecchia, coniugato con due figli, approda alla Stazione dei Carabinieri di Canosa con il grado di, promosso con il grado di Luogotenente nel 2004 e Luogotenente in carica nel 2018. Ilha conseguito tra le altre,nel 2004 per anzianità di servizio militare;al merito di lungo comando nel 2007;al merito di dieci lustri di carriera militare. Doti umane e competenze professionali di una persona aperta alla comunità civile e religiosa nel ruolo di militare preposto alla tutela della legge e della cosa pubblica, al servizio delle Istituzioni di Governo, sempre con lealtà, onestà e alto senso del dovere. Laesprime apprezzamento e riconoscenza alper il servizio svolto alla comunità