Un autocarro  Bremach FB GR 35  per il N.O.E.T.A.A. Canosa

Una cerimonia sobria per la presentazione del nuovo mezzo deldiche arricchisce il parco autoveicoli in dotazione. Si tratta di unper uso speciale, allestito all'espletamento di servizio di protezione civile. Lo scorso giovedì, per la benedizione dell'autocarro è intervenutomentre, il sindaco di Canosaha portato i saluti dell'amministrazione comunale, rimarcando l'importanza della mission espletata dai volontari del N.O.E.T.A.A. tesa alla protezione civile ed in particolarallatutela dei diritti degli animali, della natura e dell'ambiente. Infatti contribuisce alle attività di vigilanza sull'osservanza delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti generali e locali relativi, alla salvaguardia del patrimonio ambientale, paesaggistico, geologico, storico, artistico, ecologico, naturale e alla tutela della fauna, del fiume Ofanto e dei corsi d'acqua nelle campagne e delle aree naturali . Nel corso della cerimonia il presidente del NOETAA Canosa,ha ringraziato i presenti rinnovando l'impegno nella protezione civile ed in prima linea nelle emergenze di natura ambientale e faunistiche .Per l'occasione, è stato anche reso noto il programma della seconda edizione delche si terrà, organizzato dalla locale sezione(Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente), con sede in via G.Oberdan N 16. Lesono auto del recente passato, con oltre 25 anni, ancora funzionanti, che sono rimaste nella memoria collettiva. Per i collezionisti sono auto di interesse storico, da ammirare, che nonostante gli anni, hanno preferito restaurarle e tenerle in vita, piuttosto che rottamarle. Il secondoche gode del patrocinio dell' Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia e dell' Assessorato agli Eventi, avrà la sua area di ritrovo e sosta aA partire dalle ore 8,30, i partecipanti si ritroveranno, mentresaranno allestiti stand per la mostra scambio. Allelesfileranno per le vie cittadine e al termine, intorno alletutti gli iscritti che hanno aderito all'iniziativa parteciperanno al pranzo sociale del. presso lo. Sono attive le utenze telefoniche (3273731458 Angela// 377 0219 105 Francesca ) per prenotazioni iscrizioni e ulteriori informazioni