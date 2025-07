Investimenti: Le aziende devono sfruttare le opportunità per modernizzarsi e investire su nuovi mercati

"Un incontro utile, non un convegno di parole, quello che si è tenuto lo scorso 14 luglio a Bisceglie, proprio perché l'intento era proprio quello di dare alle aziende e ai professionisti l'opportunità di conoscere tutti gli strumenti e le agevolazioni per la crescita internazionale delle piccole medie imprese. Promuovere scelte innovative e buone pratiche per diversificare gli investimenti, ottenendo maggiori profitti da mercati diversi. I responsabili di Simest e ICE hanno spiegato come è possibile oggi accompagnare le PMI nelle scelte degli strumenti più adatti e che sono a disposizione in questo momento. Ci sono opportunità come i bandi regionali o quelli del PNRR, oltre e, soprattutto, ai vantaggi e le agevolazioni derivanti dalle Zone Economiche Speciali. Tutti questi percorsi consentono di cerare occupazione qualificando ancor più il territorio. All'interno del convegno è stata fondamentale anche la testimonianza di Antonio De Vito, direttore generale Puglia Sviluppo, che spiegato gli strumenti agevolativi regionali messi a disposizione delle imprese pugliesi e di come siano stati sfruttati nel tempo per riuscire a modernizzare le piccole medie imprese. Fondamentale è stato anche l'apporto dato dall'avvocato Giosy Romano, coordinatore ZES unica, sulle caratteristiche principali delle agevolazioni previste nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno e di quante aziende proprio nell'ultimo anno ne abbiano usufruito. Mettere a sistema imprese, professionisti e associazioni di categoria è quello che la politica deve fare per riuscire a promuovere strumenti in grado di far fare il salto di qualità alle piccole medie imprese. Con il deputato del territorio on. Mariangela Matera e l'europarlamentare on. Francesco Ventola abbiamo voluto fortemente organizzare questo evento a Bisceglie, per dare l'opportunità ai nostri professionisti di essere informati sulle opportunità a disposizione da proporre alle imprese del territorio". E' la dichiarazione rilasciata da, consigliera regionale e coordinatrice di Bisceglie di Fratelli d'Italia,