DIGITHON 2025: Svelate le 100 Idee per il futuro

Nome startup Categoria Città Regione METAZUUM Augmented & Virtual Reality Minturno Lazio Blaster Foundry Game & Entertainment Aci Catena Sicilia Antonio Verdiglione Artificial Intelligence Roma Lazio PinkRoad Salute e Benessere Torino Piemonte eMomentum Industry 4.0 Milano Lombardia 20Seconds Cross Idea Napoli Campania includ.ai Artificial Intelligence Benevento Campania Voyxa Artificial Intelligence Napoli Campania AFFITTOCHIARO.IT Cross Idea Reggio nell'Emilia Emilia-Romagna Arvion Artificial Intelligence Sesto Fiorentino Toscana QGRAIN Artificial Intelligence Milano Lombardia FYND Turismo Collegno Piemonte IntraView Salute e Benessere Mola di Bari Puglia Davide Balbi Food e Agricoltura Cassino Lazio LIA Artificial Intelligence Bologna Emilia-Romagna Live Moment Srl Media Milano Lombardia My Pethub Salute e Benessere Milano Lombardia QSENSATO Industry 4.0 Bari Puglia Sbam! Salute e Benessere Prato Toscana Glowee Salute e Benessere Montesilvano Abruzzo Adzyou srl Blockchain Milano Lombardia Leap Cultura e Education Corato Puglia teticum Artificial Intelligence Firenze Toscana Tereso SRL società benefit Cultura e Education Desio Lombardia Nerd Invest Game & Entertainment Genova Liguria AsktoAI Artificial Intelligence Torre Santa Susanna Puglia Hindeep S.r.l. Media Milano Lombardia Steal Drink Food e Agricoltura Pisa Toscana Financelite Cultura e Education Rimini Emilia-Romagna GooJobbers Cross Idea Milano Lombardia iotilize.me Industry 4.0 Roma Lazio myndo Media Milano Lombardia Anostra S.R.L. Food e Agricoltura L'Aquila Abruzzo HALA Fintech & ePayments Roma Lazio Attivita24 Fintech & ePayments Roma Lazio Mars Tech Cultura e Education Olbia Sardegna WeeCamper Turismo Gualdo Tadino Umbria WildTech Artificial Intelligence Latina Lazio blendX Artificial Intelligence Roma Lazio my iNDUSTRIES Srl Robotics Cesena Emilia-Romagna Quiroom Turismo Bologna Emilia-Romagna Aurea Hub Fintech & ePayments Milano Lombardia Virtòó Cultura e Education Pino Torinese Piemonte International PR Enterprise srl startup innovativa Salute e Benessere Casarano Puglia JustVR Augmented & Virtual Reality San Giovanni in Marignano Emilia-Romagna NEWERA Artificial Intelligence Milano Lombardia Nexora Artificial Intelligence Roma Lazio IOOK Salute e Benessere Milano Lombardia Nicola Abbasciano Artificial Intelligence Modena Emilia-Romagna ZeroHR Artificial Intelligence Ceccano Lazio Pharmasave Internet of Things Torino Piemonte Well You - Lavora meglio, vivi meglio Salute e Benessere Casalnuovo di Napoli Campania ARBoard Augmented & Virtual Reality Torino Piemonte Sportee Salute e Benessere Salerno Campania KaiMed Artificial Intelligence Luino Lombardia BullVerge Artificial Intelligence Ginosa Puglia kidLabs Cultura e Education Catania Sicilia Chiaro Cross Idea Castel di Sangro Abruzzo Certy Artificial Intelligence Cagliari Sardegna Seripet Salute e Benessere Toano Emilia-Romagna TRUCKSCANNER eCommerce & Logistics Reggio nell'Emilia Emilia-Romagna Swappy Artificial Intelligence Roma Lazio Moregana Augmented & Virtual Reality Santeramo in Colle Puglia Bikeespresso Turismo Molinella Emilia-Romagna VREXX Augmented & Virtual Reality Milano Lombardia Snelix Food e Agricoltura Bari Puglia NewRYTM Salute e Benessere San Michele Salentino Puglia FASt Medical Devices Salute e Benessere Perugia Umbria CarBuddy.it eCommerce & Logistics Milano Lombardia Alpha Impulsion Cross Idea Torino Piemonte WholeTech Artificial Intelligence Castel San Giorgio Campania Dataclean Cross Idea Bari Puglia GestAI Salute e Benessere Bomporto Emilia-Romagna WA SMART BUSINESS eCommerce & Logistics Benevento Campania Shelfytoon Game & Entertainment Bisceglie Puglia LexSA Artificial Intelligence Milano Lombardia Ensafe Srl Internet of Things Lomazzo Lombardia R-Evolution Internet of Things Scandiano Emilia-Romagna Ibiqo Media Reggio di Calabria Calabria MemorAIz Artificial Intelligence Bologna Emilia-Romagna HashSeal Blockchain Milano Lombardia Railize Augmented & Virtual Reality Empoli Toscana EcoVia Cross Idea Trani Puglia IZZ2IZZ SRL Blockchain Bari Puglia IpaziaSpace Cross Idea Arzignano Veneto Rogo Technologies Srl Industry 4.0 Roè Volciano Lombardia App Spotted Cross Idea Azzano Decimo Friuli-Venezia Giulia e-BACCO Food e Agricoltura Cecina Toscana Twin AI Artificial Intelligence Corsano Puglia V-Choux Cultura e Education Parma Emilia-Romagna pluma Artificial Intelligence Altamura Puglia sustamate Cross Idea Milano Lombardia Promis Music Musica Fermo Marche MOOVET Salute e Benessere Lodi Lombardia Ingenium - iMENSA Salute e Benessere Casamassima Puglia play2match Salute e Benessere Bologna Emilia-Romagna Myconic Food e Agricoltura Torino Piemonte Agorà Hub Cultura e Education Palermo Sicilia Vanto Collaborative Robotic Systems Robotics Pescopagano Basilicata Stefano De la Torre Fintech & ePayments Cagliari Sardegna

È ufficialmente scattato il countdown perche torna a Bisceglie (BT) dall'per celebrare la sua. La cittadina pugliese si prepara a diventare ancora una volta il cuore pulsante dell'innovazione italiana, ospitandoin una tre giorni intensa trasui temi più caldi del digitale, con un focus speciale sull', protagonista del dibattito globale.il workshop ad alto impatto, organizzato dain collaborazione con, la realtà del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all'innovazione di frontiera. Dopo un'attenta selezione tra, i team selezionati saranno chiamati a salire sul palco della maratona per presentare, in, la propria idea di business al, pronto a valutarle con domande serrate e uno sguardo attento al potenziale futuro. Anche per l'edizione 2025 i progetti proposti si muovono tra i comparti e le tecnologie più diverse - dall'intelligenza artificiale alla blockchain, benessere digitale, ePayment e Fintech, Augmented & Virtual Reality, cultura, food, turismo – e arrivano da tutta Italia: 3 dall'Abruzzo, 1 dalla Basilicata, 1 dalla Calabria, 7 dalla Campania, 15 dall'Emilia-Romagna, 1 dal Friuli Venezia Giulia, 1 dalla Liguria, 11 dal Lazio, 21 dalla Lombardia, 1 dalle Marche, 7 dal Piemonte,3 dalla Sardegna, 3 dalla Sicilia, 6 dalla Toscana, 2 dall'Umbria, 1 Veneto.L'evento, come sempre, non sarà solo competizione:arricchiranno il programma. Torna, il coding bootcamp, realizzati in collaborazione con i partner della manifestazione e guidati da, per sviluppare competenze tecniche e strategiche. Ampio spazio sarà dedicato anche al confronto aperto, conche vedranno protagoniste voci autorevoli del mondo, pronte a discutere le sfide della trasformazione digitale e tecnologica in atto. Ma quella di quest'anno sarà anche un'edizione speciale con l'inaugurazione di un nuovo percorso: nasce infatti la, per espressa decisione dell'associazione dare forma a un progetto ancora più ambizioso. Dopo dieci anni, oltree più di, DigithON evolve e trasforma la maratona in un, con l'obiettivo di trasformare il. La Fondazione sarà punto di incontro tra, per costruire un modello di crescita sostenibile, con radici solide in Puglia e una visione internazionale. Il portale digithon continuerà ad essere il fulcro digitale dell'ecosistema, rete di riferimento per imprenditori, investitori e acceleratori.rinnova anche la collaborazione con, che sarà protagonista di un panel dedicato all': un'analisi approfondita sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori chiave dell'economia. Il report offrirà, per aiutare aziende e istituzioni a orientarsi in un contesto tecnologico in continua evoluzione. In palio anche quest'anno, il prestigioso, che comprende un assegno da, offerto da, oltre a un pacchetto di premi dal valore complessivo di oltre, tra, messi a disposizione dalle aziende partner. Tra i partner dii nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese:Partner istituzionali:Ecco l'elenco completo delle startup ammesse, i cui progetti sono consultabili sulla piattaforma digithon