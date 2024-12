Canosa: Approvato il Piano di Protezione Civile per i rischi presenti sul territorio

Bollettino delle criticità idrogeologiche;

Collocazione delle Aree di Attesa o di ritrovo;

Quali rischi sono presenti nel territorio comunale;

Cosa fare in caso di calamità;

Conoscere cosa c'è nel raggio di 500 metri dallo smartphone.

Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale svoltosi lo scorso 20 dicembre a Canosa di Puglia , è stata approvato dall'Assise, su proposta dell'Assessore alla Polizia Locale e all'Ambiente Fedele Lovino ed in assenza di gran parte delle forze di minoranza che non hanno presentato nessun emendamento, ilIl Piano in oggetto, permetterà di stabilire le modalità di intervento da adottare in caso di calamità, individuando 12 aree di emergenza, di cui 8 aree di attesa, 2 aree di ricovero, 2 aree di ammassamento soccorsi più l'area, collocata nel parcheggio dell'Ospedale.Quanto approvato, che potrà essere aggiornato nel caso in cui si dovessero presentare ulteriori necessità, è il risultato del lavoro svolto e coordinato in questi mesi dalla Servizi Professionali Innovativi srl in sinergia con l'Assessorato all'Ambiente, previo confronto con le associazioni presenti sul territorio che hanno contribuito con i loro suggerimenti alla redazione del documento. Il documento , caricato sul sistema regionale S.IN.AP.SI, (Sistema integrato di Analisi, Previsione, Sorveglianza e Informazione) come previsto dalle normative specifiche, ha ricevuto il benestare della Regione ed accompagnerà, passo dopo passo, lo sviluppo del nostro territorio.Fondamentale sarà il ruolo di ogni cittadino, il quale avrà la possibilità di segnalare nuovi rischi o richiedere l'aggiornamento delle informazioni presenti affinchè il documento diventi riferimento per gli Operatori dell'Emergenza e per i cittadini stessi.Nei prossimi giorni, all'interno degli uffici comunali, nelle scuole e nei luoghi di ritrovo, verranno affissi degli adesivi contenenti un QRcode che, se inquadrato dallo smartphone, permetterà ad ogni cittadino (ma anche ad un turista) di avere in tempo reale notizie quali: