Canosa: Villa Petroni prossima alla riapertura

La collaborazione fra Ente Comunale ed associazioni di volontariato può produrre ottimi frutti, come nel caso di "Villa Petroni" in via Duca di Genova a Canosa di Puglia, affidata in gestione alin virtù delapprovato nel 2008. All'interno dell'area, proseguono infatti i lavori di pulizia, manutenzione e rivitalizzazione che permetteranno, prossimamente, di procedere alla riapertura rendendola nuovamente fruibile alla cittadinanza con nuovi orari di apertura e chiusura. L, in quest'ottica, intende ridare un volto nuovo alle aree verdi della Città di Canosa di Puglia e la possibilità soprattutto ad anziani e bambini di tornare a riappropriarsi di questi angoli verdi.Ildiè impegnato nella protezione civile e nella tutela dei diritti degli animali, della natura e dell'ambiente. Infatti contribuisce alle attività di vigilanza sull'osservanza delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti generali e locali relativi, alla salvaguardia del patrimonio ambientale, paesaggistico, geologico, storico, artistico, ecologico, naturale e alla tutela della fauna, del fiume Ofanto e dei corsi d'acqua nelle campagne e delle aree naturali.Riproduzione@riservata