Tra arte e degustazioni: il Vespa Club Canosa in Irpinia

Una delegazione delaccompagnata dalle proprie famiglie, quest'oggi si è recata in visita in alta Irpinia, per gustare le prelibate vivande di Montella, durante la 38esima Edizione dellaLa comitiva è arrivata in tarda mattinata per ammirare le bellezze di Montella, il suo splendido paesaggio naturalistico, tra una degustazione e l'altra. Successivamente ha vissuto un'esperienza di condivisione conviviale, pranzando presso l'agriturismo Nonna Rosina, nelle vicinanze di Nusco in provincia di Avellino. Al termine del pranzo si è recata in pellegrinaggio presso il. Ad accoglierla il canosino,fidei donum della Diocesi di Andria, rettore del complesso, amico dei vespisti.ha guidato il gruppo narrando la storia dell'abbazia, le sue bellezze artistiche, parlando della spiritualità del luogo. Ha presentato loro le figure dei SLa visita si è conclusa con un breve momento di preghiera e la foto di rito, a ricordo della memorabile giornata. La delegazione delentusiasta della giornata, ha salutato, nella persona delil rettore don Salvatore Sciannamea, donandogli il testo delcon una pettorina identificativa dell'associazione. Con il desiderio di una nuova condivisione, per il periodo primaverile, alla scoperta di nuovi itinerari pregni di arte, cultura e spiritualità, "il Vespa Club di Canosa dà appuntamento, per un nuovo incontro fatto di gioia e di amicizia, con il caro don Salvatore." Come ha riferito il presidente Nicola Di Nicoli a margine del viaggio