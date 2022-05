Tesori Nascosti: per promuovere beni culturali, architettonici e paesaggistici poco conosciuti

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione di "", il progetto ideato daper promuovere e far conoscere beni culturali, architettonici e paesaggistici poco conosciuti della nostra regione. Previsti 14 appuntamenti sabato 28 e domenica 29 maggio con visite guidate in ogni area della regione."Ringrazio l'Unpli - dichiara la- per questa splendida iniziativa, che permette di poter conoscere vere e proprie perle della nostra regione ancora poco conosciute. Parliamo di veri e propri tesori, spesso sconosciuti anche alle comunità locali, che abbiamo il dovere di promuovere per rendere sempre più attrattiva la nostra regione. Le Pro Loco in quest'ottica svolgono un ruolo di fondamentale importanza. Stiamo portando avanti con loro questo e altri progetti, perché solo lavorando in rete e con un confronto continuo possiamo valorizzare tutte le bellezze della nostra splendida terra."