Standing ovation per l’ Orchestra Filarmonica Pugliese

Standing ovation per l', diretta dal, con la voce narrante die la voce solista del soprano(BT) nell'ambito degli eventi per la celebrazione dei trent'anni di attività, lapresieduta dal dottorLunghi e calorosi applausi del pubblico che ha assistito aldal titolo "in onore del compositorePremio Oscar e figura simbolo della musica italiana contemporanea nel mondo. 'Nuovo Cinema Paradiso', 'Per un pugno di dollari', 'C'era una volta il West', 'Metti una sera a cena', solo alcune delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, accompagnando alcuni film indimenticabili, nei quali Morricone ha il grande merito di averne segnato le emozioni e il fascino "con la sua immortale musica".ha sempre fatto della "sua musica uno spazio che contiene i suoni della vita, un confine in cui si mescolano generi e sonorità diverse: una sorta di territorio di frontiera che come pochi ha saputo attraversare." Il concerto "del 1° settembre scorso passerà agli annali dellache in questi mesi sta celebrando il trentennale della sua costituzione grazie ad un gruppo di volontari canosini (soci-fondatori) con il compianto dottorche si impegnaronoper il recupero delle proprie origini storiche, archeologiche e culturali", attraverso attività ad ampio raggio per la promozione e valorizzazione del territorio. I primi 30 anni dellarappresentano un traguardo importante per l'organismo nato conche, nel corso di questi tre decenni, è rimasto costantemente impegnato nella cura dei siti di interesse archeologico della città, preservandone l'integrità e permettendone la fruizione, e che, oggi, si occupa anche di attività a scopo divulgativo."Dal marzo 1993, ci occupiamo di preservare, valorizzare e promuovere i luoghi che testimoniano lo sviluppo, il prestigio, lo straordinario patrimonio archeologico di Canosa. Oggi vogliamo celebrare questo traguardo, con la stessa voglia di guardare al futuro e a quanto ancora c'è da fare". Ha dichiarato il presidente della FACLo scorso giugno, a dare avvio alle celebrazioni per l'anniversario della FAC è stata allestita una mostra all'interno delle sale del Palazzo della Prefettura di Barletta dove sono stati esposti reperti provenienti dal Museo civico archeologico di Palazzo Iliceto di Canosa. Grandissimo risalto mediatico sta riscontrando la mostra "Forme e colori dall'Italia preromana. Canosa di Puglia", inaugurata dal Presidente della Repubblicaa Santiago del Cile per la quale la FAC ha realizzato un video promozionale sul patrimonio archeologico di Canosa.Nel mese di ottobre, inoltre, sono previsti ulteriori appuntamenti speciali e celebrativi del trentennale, mentre è attualmente in corso di stampa l'aggiornamento dello storico volume edito nel 1992 'Principi, Imperatori e Vescovi - duemila anni di storia a Canosa' a cura di Raffaella Cassano. La promozione del patrimonio culturale canosino è sempre stata,tra gli obiettivi della FAC, in stretta sinergia con il Ministero della Cultura e i suoi principali uffici operanti sul territorio, la Direzione Regionale Musei Puglia e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province Barletta- Andria- Trani e Foggia, con le Università e con gli altri principali organismi pubblici, la Provincia BAT e la Regione Puglia. L'ottimo risultato prodotto nell'esperienza canosina dalla cooperazione tra pubblico e privato ha determinato il coinvolgimento sempre più ampio di soggetti chiamati a vario titolo a partecipare alle funzioni di valorizzazione del patrimonio, confermando così l'efficacia di strategie orientate alla sussidiarietà orizzontale. Gestione e valorizzazione dell'inestimabile patrimonio culturale del territorio , nella mission dellail sempre più incisivo coinvolgimento della cittadinanza.Riproduzione@riservataFoto a cura di Savino Mazzarella