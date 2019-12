Spaventoso incidente stradale in Corso Garibaldi

Spaventoso incidente stradale accaduto a Canosa di Puglia (BT) intorno alle ore 13.10 odierne. Sono in corso le cause di accertamento per risalire alla dinamica del sinistro verificatosi in Corso Garibaldi che ha visto coinvolti un mezzo pubblico ed una utilitaria. La conducente dell'autovettura, un' anziana signora è stata trasportata in codice rosso all'ospedale "L. Bonomo" di Andria, mentre, due passeggere che erano a bordo dell'autobus, rimaste ferite in maniera non grave. sono state accompagnate al pronto soccorso del "Dimiccoli" di Barletta. Danneggiata anche una vettura parcheggiata sul ciglio della strada. Sono intervenuti con il 118, i Vigili del Fuoco di Barletta. La Polizia di Stato e quella Locale di Canosa di Puglia stanno procedendo ai rilievi e agli accertamenti tecnici sul luogo del'incidente.