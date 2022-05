Sotto le stelle a Castel del Monte

Illuminato dalla luna, Castel del Monte si fa contenitore culturale ancor più suggestivo. Sabato 21 maggio, oltre al regolare orario di apertura (10.00-18.45) secondo il consueto piano tariffario, ilspalancherà eccezionalmente le porte al pubblico ancheUn'occasione per osservare il maniero più celebre di Federico II, sotto il fascino luminoso del cielo stellato.sarà impreziosita dalche allieterà i visitatori con l'esecuzione di brani di musica antica suonando una pregevoleIl programma musicale dal titolo Conjunctions sarà incentrato principalmente proprio sulla storia della viola da gamba, strumento complesso e forse per questo abbandonato in favore della famiglia dei violini durante il '700, che ha poi ripreso il soffio vitale negli ultimi trent'anni grazie alla cinematografia e all'attenta ricerca e recupero della prassi storicamente informata.commenta il Direttore Regionale Musei Puglia - così da continuare a regalare al numerosissimo pubblico emozioni forti, attraverso l'interazione tra varie forme d'arte. Questa è al prima di una serie di aperture straordinarie che contribuiranno a rendere ancor più speciale il racconto di questo capolavoro unico di architettura medievale».