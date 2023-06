La MURGIAIN3B: Benessere, Biodiversità, Bellezza

Cresce l'attesa per lin calendario, nell'ambito delideato dall'ArtTurism di Andria, operante dal 2006 nel settore dei servizi turistici e della promozione territoriale, ed inserito nel più ampio cartellone di eventi del Parco Nazionale dell'Alta Murgia denominato "GEO-EVENTI del Parco". Il progetto mira a valorizzare le peculiarità del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, tra i più grandi d'Italia che abbraccia ben 13 comuni. In particolar modo intende porre l'attenzione sul patrimonio murgiano, dal punto di vista culturale, naturalistico e gastronomico creando una sinergia tra i vari attori qui presenti. Partendo da un concetto più ampio, quello relativo all'alimentazione, si parlerà di biodiversità e del patrimonio artistico-culturale. Le attività pratiche in programma prevedono una visita guidata interna del famoso maniero federiciano, nonché sito Unesco, "Castel del Monte". Proseguono con un percorso di trekking che ci condurrà in un'azienda apistica locale in cui alcuni esperti di alimentazione e biodiversità ci illustreranno le caratteristiche dei frutti antichi, qui esposti, facenti parte di una collezione frutticola pugliese finalizzata a preservare questo importante e prezioso patrimonio. A conclusione delle attività sarà possibile degustare i frutti antichi e porre domande agli esperti.Il progetto prevede l'allestimento di una(collezione Regionale del Germoplasma Frutticolo gestita del Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura Basile-Caramia) con relativa analisi sensoriale a cura di esperti della Fondazione ITS Agroalimentare Puglia. Il percorso sarà arricchito anche dai saperi inerenti il patrimonio artistico e naturalistico. Sarà effettuata infatti una visita guidata interna del castello federiciano approfittando dell'ingresso gratuito previsto nei siti ministeriali per la prima domenica del mese, ed un percorso di trekking nell'area alle pendici del sito Unesco durante il quale verranno illustrate le peculiarità del territorio murgiano.I partecipanti saranno quindi condotti da guide turistiche abilitate alla scoperta dell'affascinante castello di forma ottagonale. Patrimonio UNESCO dal 1996 per il suo valore universale, per la perfezione delle sue forme, l'armonia e la fusione di elementi culturali venuti dal nord dell'Europa, dal mondo musulmano e dall'antichità classica. Capolavoro unico dell'architettura medievale, che riflette i valori del suo fondatore: Federico II di Svevia. Necessaria la prenotazione attraverso l'utenza telefonicadellattiva per ulteriori informazioni .