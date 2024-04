Incidente mortale sulla SP2: Critiche all’operato della Provincia ma anche ai silenzi delle altre amministrazioni locali

La tragedia consumatasi sulla Strada Provinciale che collega la città diche ha fatto registrare il decesso di un 49enne di Canosa di Puglia e il ferimento grave di sua moglie, fa discutere le comunità del territorio e non solo quella di Canosa che vive direttamente il dolore della perdita del suo benvoluto concittadino. Al profondo dolore esternato dal sindaco di Canosa, dott. Vito Malcangio ed a quello di una parte della politica locale, si unisceDallanon mancano le reazioni ed ad intervenire sono gli Attivisti dell'Associazione dell'Albo comunale presieduta dall'attivista socialeda cui dichiarano: "Un territorio abbandonato a se stesso e molto pericoloso. Dalle vie cittadine fino alle strade provinciali la situazione non cambia. A proposito del gravissimo incidente riteniamo cheOltre alle disastrose condizioni della tangenziale di Andria non si dimentichino le condizioni di pericolo nelle quali è stata lasciata l'che continua a far registrare incidenti nonostante sia stata messa in una minimale condizione di sicurezza ma solo dopo le nostre denunce.che pesano tantissimo sulle responsabilità dirette ed indirette di chi dovrebbe governare il territorio garantendo innanzitutto la sicurezza dei cittadini e condizioni di sviluppo. Nelle ultime ore si apprende l'iniziativa di un. Piuttosto che un'altra commedia di palazzo, i cittadini, invece, chiedono a gran voce che venga organizzata, in pubblica piazza,ed abbia il coraggio di affrontare il popolo che è stanco di tutte le sceneggiate e dei ritardi accumulati a causa dell'inettitudine politica e della propaganda personale quotidiana che ha occupato tutti gli spazi che avrebbero dovuto essere destinati alla crescita ed allo sviluppo di un territorio emarginato ed umiliato" – hanno concluso da "Io Ci Sono!"