COOPERATIVE “Contabilità, bilancio e controlli”

L'ha organizzato una giornata di studi ed approfondimento sul tema:che si svolgerà alledi2024 in Andria presso la Sala Congressi "Hotel Ottagono" in Via Barletta n.218 . La prima parte dell'incontro ha la finalità di fornire un quadro esaustivo sulle novità più interessanti concernenti l'attività dei revisori cooperativi: gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili predisposti dalle cooperative soggette a revisione. La seconda parte dell'incontro sarà riservata all'aggiornamento dei Revisori AGCI (Associazione Generale delle Cooperative Italiane). Ilsvolge un ruolo fondamentale per del rispetto dei principi che devono governare l'agire dei cooperatori ed è una figura in costante evoluzione, tra le finalità del revisore anche quella di «fornire agli organi di direzione e di amministrazione della Cooperativa suggerimenti e consigli per migliorarne la gestione, il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate».L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti dell'economia, delle professioni e della politica. Durante il convegno interverranno: Dott. Fedele Santomauro – Presidente Unagraco Trani; Dott. Alberto Muciaccia – Presidente ODCEC Trani; Dott. Antonio Sabatino – Presidente BCC Canosa Loconia; Avv. Silvia Paparusso – Avvocato in Andria ;Dott. Oscarino Spano – Consulente del Lavoro; Dott.ssa Elisabetta Dell'Olio – Presidente AGCI BAT; Dott. Pasquale Pappalardo – Presidente AGCI Puglia; Dott. Giovanni Schiavone – Presidente Nazionale AGCI e General Fond; Dott. Alessandro Riccioni - Responsabile Ufficio Revisioni Agci; Dott. Marco Patanè - Ufficio Revisioni Agci.La giornata di studi ed approfondimento sul temaè organizzata dall'Unione Commercialisti ed Esperti Contabili Trani in collaborazione con AGCI BAT, sotto il patrocinio di: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani; Banca BCC Canosa Loconia; Cassa Nazionale di Previdenza Ragionieri ed Esperti Contabili; Alleanza Cooperative Italiane; Istituto Nazionale Esperti Contabili; Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili; General Fond SpA; Fon. Cop ; Tuttoretipmi.